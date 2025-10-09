Com São Paulo x Palmeiras, Copa do Brasil feminina define confrontos da semifinal

Nesta quinta-feira, por meio de sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos da semifinal da Copa do Brasil Feminina. Representantes paulistas na competição, Ferroviária, Palmeiras e São Paulo conheceram seus respectivos adversários.

O sorteio definiu o clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo como um dos duelos da semifinal. A partida terá mando do Tricolor, mas o local ainda não foi confirmado.

Do outro lado da chave, a Ferroviária enfrenta o Bahia, com o confronto marcado para a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Datas e final

As duas partidas acontecerão no dia 4 de novembro. A Ferroviária encara o Bahia às 19h (de Brasília), enquanto São Paulo e Palmeiras se enfrentam às 21h30.

A final da Copa do Brasil está marcada para o dia 19 de novembro, uma quarta-feira. O estádio da decisão, em jogo único, será definido por meio de novo sorteio.