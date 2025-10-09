Topo

Esporte

Com São Paulo x Palmeiras, Copa do Brasil feminina define confrontos da semifinal

09/10/2025 12h39

Nesta quinta-feira, por meio de sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos da semifinal da Copa do Brasil Feminina. Representantes paulistas na competição, Ferroviária, Palmeiras e São Paulo conheceram seus respectivos adversários.

O sorteio definiu o clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo como um dos duelos da semifinal. A partida terá mando do Tricolor, mas o local ainda não foi confirmado.

Do outro lado da chave, a Ferroviária enfrenta o Bahia, com o confronto marcado para a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Datas e final

As duas partidas acontecerão no dia 4 de novembro. A Ferroviária encara o Bahia às 19h (de Brasília), enquanto São Paulo e Palmeiras se enfrentam às 21h30.

A final da Copa do Brasil está marcada para o dia 19 de novembro, uma quarta-feira. O estádio da decisão, em jogo único, será definido por meio de novo sorteio.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Com São Paulo x Palmeiras, Copa do Brasil feminina define confrontos da semifinal

Palmeiras elogia áudio do VAR público, mas alfineta com erro de Calleri

Matheus Cunha projeta amistoso da Seleção contra a Coreia do Sul: "Deixar nossa cara no jogo"

CBF revela áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras: 'Escorregou' e 'totalmente acidental'

TST rejeita recurso do Botafogo em disputa com técnico Vagner Mancini

Atacante assina contrato de formação com o Santos e cita inspiração em Neymar

'Flamengo não tinha grana pro papel higiênico': Bap cita desunião de clubes

Charles Do Bronx revela sonho de enfrentar McGregor na Casa Branca: "Pelo dinheiro"

Monegasco, 204º do ranking, faz história e vai às lágrimas ao chegar à semifinal em Xangai

João Fonseca projeta sonhado duelo com Alcaraz em Miami: 'Será um dia de muitos ensinamentos'

Palmeiras pode perder Vitor Roque por mesmo artigo da briga Leila x Dudu