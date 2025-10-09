Topo

Esporte

Com Harry Kane no banco, Inglaterra vence País de Gales em amistoso

09/10/2025 18h12

Nesta quinta-feira, a Inglaterra venceu o amistoso diante do País de Gales por 3 a 0, em Wembley. Morgan Rogers, Ollie Watkins e Bukayo Saka marcaram. O artilheiro Harry Kane foi deixado no banco pelo técnico Thomas Tuchel.

? Resumo do jogo

??INGLATERRA 3 X 0 PAÍS DE GALES??

? Competição: Amistoso

?? Local: Wembley, em Londres

? Data: 9 de outubro de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

? Morgan Rogers, aos 3' do 1ºT (Inglaterra)

? Ollie Watkins, aos 11' do 1ºT (Inglaterra)

? Bukayo Saka, aos 20' do 1ºT (Inglaterra)

Como foi o jogo

A Inglaterra inaugurou o marcador aos três minutos. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo do ataque, Guehi evitou a saída da bola e rolou para Rogers concluir de dentro da pequena área.

Aos 11 minutos, Watkins aproveitou bola atravessada na área para desviar e ampliar a vantagem para os mandantes. Saka anotou o terceiro dos ingleses aos 20 minutos do primeiro tempo, acertando um chute no ângulo de Karl Darlow.

A Inglaterra permaneceu no ataque durante a etapa complementar e empilhou oportunidades, mas não foi eficiente na finalização das jogadas e manteve a vantagem de três gols.

Próximos jogos

Inglaterra

  • Letônia x Inglaterra (8ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias Europeias)

  • Data e horário: 14/10 (terça-feira) às 15h45

  • Local: Daugava Stadium, em Riga

País de Gales

  • País de Gales x Bélgica (8ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias Europeias)

  • Data e horário: 13/10 (segunda-feira) às 15h45

  • Local: Cardiff City, em Cardiff

