Com Harry Kane no banco, Inglaterra vence País de Gales em amistoso
Nesta quinta-feira, a Inglaterra venceu o amistoso diante do País de Gales por 3 a 0, em Wembley. Morgan Rogers, Ollie Watkins e Bukayo Saka marcaram. O artilheiro Harry Kane foi deixado no banco pelo técnico Thomas Tuchel.
? Resumo do jogo
??INGLATERRA 3 X 0 PAÍS DE GALES??
? Competição: Amistoso
?? Local: Wembley, em Londres
? Data: 9 de outubro de 2025 (quinta-feira)
? Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
? Morgan Rogers, aos 3' do 1ºT (Inglaterra)
? Ollie Watkins, aos 11' do 1ºT (Inglaterra)
? Bukayo Saka, aos 20' do 1ºT (Inglaterra)
Como foi o jogo
A Inglaterra inaugurou o marcador aos três minutos. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo do ataque, Guehi evitou a saída da bola e rolou para Rogers concluir de dentro da pequena área.
Aos 11 minutos, Watkins aproveitou bola atravessada na área para desviar e ampliar a vantagem para os mandantes. Saka anotou o terceiro dos ingleses aos 20 minutos do primeiro tempo, acertando um chute no ângulo de Karl Darlow.
A Inglaterra permaneceu no ataque durante a etapa complementar e empilhou oportunidades, mas não foi eficiente na finalização das jogadas e manteve a vantagem de três gols.
Próximos jogos
Inglaterra
- Letônia x Inglaterra (8ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias Europeias)
- Data e horário: 14/10 (terça-feira) às 15h45
- Local: Daugava Stadium, em Riga
País de Gales
- País de Gales x Bélgica (8ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias Europeias)
- Data e horário: 13/10 (segunda-feira) às 15h45
- Local: Cardiff City, em Cardiff