Topo

Esporte

Com gol de Mahrez, Argélia bate Somália e garante vaga na Copa do Mundo

09/10/2025 14h52

Nesta quinta-feira, pela nona rodada das Eliminatórias Africanas, a Argélia duelou com a Somália no Miloud Hadefi Stadium, na cidade de Orão, e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Mohamed El Amine Amoura (2) e Riyad Mahrez.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, a Argélia, primeira colocada do Grupo G, alcançou 22 pontos e garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 com uma rodada de antecedência. São sete vitórias, um empate e um revés. A Somália, por sua vez, seguiu na lanterna. A seleção possui apenas um ponto conquistado em nove jogos disputados.

? Resumo do jogo

? SOMÁLIA 0 x 3 ARGÉLIA ?

? Competição: 9ª rodada das Eliminatórias Africanas

?? Local: Miloud Hadefi Stadium

? Data: 09 de outubro de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 13h (de Brasília)

Gols

  • ? Mohamed El Amine Amoura, aos 6? do 1ºT (Argélia)

  • ? Riyad Mahrez, aos 19? do 1ºT (Argélia)

  • ? Mohamed El Amine Amoura, aos 12? do 2ºT (Argélia)

Como foi o jogo

O placar foi aberto logo aos seis minutos de partida, com Mohamed El Amine Amoura. Após cruzamento, o atleta apareceu na área para empurrar para as redes.

Já aos 19, ainda da etapa inicial, Farès Chaïbi cruzou para Mahrez. O jogador do Al-Ahli emendou bela finalização para ampliar o marcador.

Aos 12 do segundo tempo, Mohamed El Amine Amoura voltou a marcar. Mahrez fez linda jogada individual e cruzou na cabeça do companheiro, que completou para as redes.

Próximos jogos

Somália

  • Enfrenta Moçambique na próxima terça-feira, às 13h (de Brasília), no Miloud Hadefi Stadium, pela 10ª rodada das Eliminatórias Africanas

Argélia

  • Encara Uganda no mesmo dia, horário e rodada. A bola rola no Hocine Aït Ahmed Stadium

Veja outros resultados desta quinta-feira pelas Eliminatórias Africanas:

Burundi 0 x 1 Quênia

Libéria 3 x 1 Namíbia

Moçambique 1 x 2 Guiné

Botsuana 0 x 1 Uganda

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Ancelotti deve manter quarteto ofensivo na seleção brasileira, com volta de Rodrygo e Vini Jr.

Santos x Palmeiras: CBF define data de jogo atrasado do Brasileirão

Argélia supera Somália, carimba 20ª vaga para Copa de 2026 e vai para sua quinta participação

Com gol de Mahrez, Argélia bate Somália e garante vaga na Copa do Mundo

Da Sauber para a Audi, ex-diretor da Red Bull se prepara para revolucionar F1

CBF altera horário da partida entre Mirassol e São Paulo pelo Brasileirão

Corpo de Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, é velado em La Bombonera

Arthur Elias convoca seleção feminina para amistosos contra europeias; veja

Palmeiras faz treino tático, e Abel prepara escalação para jogo contra o Juventude

São Paulo x Palmeiras: áudio do VAR registra reclamação de árbitro contra Luciano

Sem Rebeca, Brasil define seleção para o Mundial de Ginástica Artística