Com gol de Mahrez, Argélia bate Somália e garante vaga na Copa do Mundo

Nesta quinta-feira, pela nona rodada das Eliminatórias Africanas, a Argélia duelou com a Somália no Miloud Hadefi Stadium, na cidade de Orão, e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Mohamed El Amine Amoura (2) e Riyad Mahrez.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, a Argélia, primeira colocada do Grupo G, alcançou 22 pontos e garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 com uma rodada de antecedência. São sete vitórias, um empate e um revés. A Somália, por sua vez, seguiu na lanterna. A seleção possui apenas um ponto conquistado em nove jogos disputados.

? Resumo do jogo

? SOMÁLIA 0 x 3 ARGÉLIA ?

? Competição: 9ª rodada das Eliminatórias Africanas



?? Local: Miloud Hadefi Stadium



? Data: 09 de outubro de 2025 (quinta-feira)



? Horário: 13h (de Brasília)

Gols

? Mohamed El Amine Amoura, aos 6? do 1ºT (Argélia)

? Riyad Mahrez, aos 19? do 1ºT (Argélia)

? Mohamed El Amine Amoura, aos 12? do 2ºT (Argélia)

Como foi o jogo

O placar foi aberto logo aos seis minutos de partida, com Mohamed El Amine Amoura. Após cruzamento, o atleta apareceu na área para empurrar para as redes.

Já aos 19, ainda da etapa inicial, Farès Chaïbi cruzou para Mahrez. O jogador do Al-Ahli emendou bela finalização para ampliar o marcador.

Aos 12 do segundo tempo, Mohamed El Amine Amoura voltou a marcar. Mahrez fez linda jogada individual e cruzou na cabeça do companheiro, que completou para as redes.

Próximos jogos

Somália

Enfrenta Moçambique na próxima terça-feira, às 13h (de Brasília), no Miloud Hadefi Stadium, pela 10ª rodada das Eliminatórias Africanas

Argélia

Encara Uganda no mesmo dia, horário e rodada. A bola rola no Hocine Aït Ahmed Stadium

Veja outros resultados desta quinta-feira pelas Eliminatórias Africanas:

Burundi 0 x 1 Quênia

Libéria 3 x 1 Namíbia

Moçambique 1 x 2 Guiné

Botsuana 0 x 1 Uganda