Chuteira de Gabigol em Cruzeiro x Flamengo é leiloada por valor recorde

09/10/2025 16h48

A chuteira utilizada por Gabigol no duelo entre Flamengo e Cruzeiro, que terminou em um empate sem gols, foi leiloada por R$ 101 mil nesta quarta-feira. É o maior lance já registrado na plataforma Play For a Causa, especializada em leilões sociais.

Além do valor arrecadado, o leilão da chuteira 9 atingiu outros dois recordes: 157 lances e mais de 8 mil acessos na plataforma. Foi o influenciador Lucas Tylty que arrematou o objeto do camisa 9.

"Estou muito feliz com toda a ação e tenho certeza de que muitas crianças serão impactadas. Esse era o nosso propósito, de poder ajudar essa criançada", disse Gabigol.

O modelo leiloado era personalizado com um desenho de coração nas cores azul e vermelho, criado exclusivamente para o jogo entre Flamengo e Cruzeiro.

Calendário do Cruzeiro

O próximo duelo do Cruzeiro será contra o Atlético-MG, na quarta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

