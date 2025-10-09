Charles Do Bronx revela sonho de enfrentar McGregor na Casa Branca: "Pelo dinheiro"

Durante o Media Day do UFC Rio, realizado nesta última quarta-feira (08), Charles 'do Bronx' Oliveira, ex-campeão peso-leve (70 kg), fez uma revelação ousada sobre um desejo para sua carreira. O brasileiro, conhecido por sua trajetória impressionante no Ultimate, revelou que a luta dos seus sonhos seria contra o irlandês Conor McGregor, em um evento histórico agendado para acontecer na Casa Branca, em junho de 2026.

Nos últimos anos, o Ultimate tem se destacado por criar eventos especiais, e a sugestão de Charles para um confronto no local emblemático segue essa tendência. A visibilidade da Casa Branca, somada ao impacto histórico que um duelo entre duas das maiores estrelas do MMA poderia gerar, torna a ideia de um evento desse porte extremamente promissora, com o potencial de ser um dos maiores da história do esporte.

"Quando a gente fala de legado, isso vai ser gigantesco. Por que não realizar uma luta grandiosa ali? Seria incrível, todo mundo quer lutar nesse palco. Se o UFC precisar de mim, estarei pronto. E todos sabem qual seria a luta: Charles Oliveira contra Conor McGregor. Essa é a luta do dinheiro", afirmou o brasileiro.

Somente por legado?

O atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' também deixou claro que sua principal motivação para esse confronto. Segundo o próprio, seria, acima de tudo, financeira.

"A razão para enfrentar o McGregor é, de fato, financeira. O que estou dizendo aqui é a mais pura verdade. Minha história não é inventada, é exatamente como aconteceu. Não vou mudar meu estilo. Por que quero lutar com ele? Pelo dinheiro. Quanto você acha que essa luta pode gerar? Quanto todos poderiam lucrar com isso? Estamos falando de cifras astronômicas. Essa é a realidade", completou, enfatizando seu foco no retorno financeiro da batalha.

Embora a luta ainda esteja distante e dependa de vários fatores, a simples ideia de um evento de tamanha magnitude já gerou grande repercussão nas redes sociais e entre os fãs de MMA ao redor do mundo. Agora, resta aguardar para ver se o UFC fará essa proposta audaciosa se tornar realidade.

