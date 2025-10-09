Charles Do Bronx discorda do status de zebra contra Mateusz Gamrot no UFC Rio

Ex-campeão peso-leve (70 kg) e dono de recordes históricos no UFC, como o de maior número de vitórias por finalização em todos os tempos, Charles Oliveira é, sem sombra de dúvidas um potencial Hall da Fama da organização. Mesmo assim, escalado para liderar o card do UFC Rio neste sábado (11), ao lado de Mateusz Gamrot, um oponente com um currículo consideravelmente menos expressivo, o brasileiro aparece como zebra em algumas casas de apostas. O cenário não chega a abalar, mas parece incomodar 'Do Bronx' - ou, pelo menos, motivar.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Charles Do Bronx discordou do status de azarão conferido a ele no mundo das apostas e se mostrou confuso quanto à movimentação das 'odds' (probabilidades) para o confronto contra Mateusz Gamrot. Disposto a provar que a avaliação está equivocada, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' prometeu mostrar dentro do octógono, na luta principal do UFC Rio, quem é a verdadeira zebra.

"Na realidade, tem algumas coisas que eu não entendo muito. Relacionadas a esse 'timing' (azarão nas apostas), relacionadas ao peso-por-peso, no lugar que você tem que estar. Mas são coisas que não é você que tem que controlar. São eles que controlam, então eles te colocam onde eles querem. Eu acho que vai ser uma grande luta, mas eu acho que não sou um azarão para essa luta. Como que a gente prova? Sábadão vamos mostrar quem é e quem não é", rebateu Charles.

Mais completo

A confiança do brasileiro se baseia na capacidade de ambos dentro do octógono. Na análise de Do Bronx, seu oponente - especialista no grappling - peca na falta de variedade em seu jogo, ao passo que o ex-campeão se considera um lutador completo, com possibilidade de levar perigo ao polonês em pé ou no solo.

"A diferença é que ele é um cara que só vem do jiu-jitsu, e eu sou um cara completo. Qual luta que ele fez algo diferente? Ele só faz isso. Estou pronto. Como falei, sou um lutador de MMA. Estou pronto tanto em pé quanto no chão. Sou o maior finalizador da história do UFC. Se piscar, pode ser finalizado", afirmou o brasileiro.

Atual quarto colocado no ranking dos leves, Charles Do Bronx defende seu posto contra Mateusz Gamrot neste sábado, no 'main event' do UFC Rio, na 'Cidade Maravilhosa'. O brasileiro vem de derrota por nocaute para Ilia Topuria, em disputa pelo cinturão até 70 kg da organização, enquanto o polonês - número oito da tabela de classificação da categoria - vem de quatro vitórias em suas últimas cinco lutas.

