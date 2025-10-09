Chapecoense vence a Ferroviária em Araraquara e sobe para o 3º lugar da Série B

A Chapecoense segue em ascensão na Série B. Nesta quinta-feira, o time catarinense conquistou sua terceira vitória consecutiva, ao derrotar a Ferroviária por 1 a 0, na Arena da Fonte Luminosa, pela 31ª rodada. O resultado levou o time catarinense à terceira posição, empatado em 50 pontos com Criciúma e Novorizontino, mas à frente pelos critérios de desempate.

A Chape se consolida entre os postulantes ao acesso, e está atrás na tabela apenas de Coritiba e Goiás. A Ferroviária, por outro lado, voltou a tropeçar em casa, onde não vence há dois meses, e permanece em 16º, com 36 pontos - quatro a mais que o Botafogo, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi equilibrado e movimentado. A Chapecoense começou mais ligada, criando boas chances com Pedro Martins e Walter Clar, que obrigou Dênis Júnior a grande defesa. A Ferroviária respondeu em contra-ataques, com finalizações de Vitor Barreto e Ricardinho levando perigo à meta de Matheus Cavichioli.

A equipe visitante seguiu mais perigosa. Giovanni Augusto quase marcou em belo chute de fora da área, defendido de mão trocada por Dênis Júnior. Aos 43 minutos, Marcinho chegou a finalizar com o goleiro batido, mas Medina apareceu para salvar em cima da linha, mantendo o empate sem gols antes do intervalo.

No segundo tempo, a insistência da Chapecoense foi recompensada. Aos 25 minutos, Giovanni Augusto cobrou escanteio na primeira trave, Jiménez desviou de cabeça e Neto Pessoa completou para o gol, abrindo o placar em Araraquara.

A Ferroviária reagiu imediatamente e chegou a empatar com Carlão, aos 35, após cruzamento preciso de Lucas Rodrigues. No entanto, o VAR anulou o gol ao entender que Ronaldo participou da jogada em posição irregular, gerando protestos dos jogadores e da torcida local.

O time paulista tentou manter a pressão nos minutos finais, mas a defesa catarinense resistiu bem e conseguiu confirmar a vitória.

Na próxima rodada, a Ferroviária enfrenta o CRB na segunda-feira, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Na terça-feira, às 19h30, a Chapecoense recebe o Botafogo na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 0 x 1 CHAPECOENSE

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Zé Hugo), Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Netinho (Tárik), Albano (Ronaldo) e Thiago Lopes (Kevin); Carlão e Vitor Barreto (Hernâni). Técnico: Claudinei Oliveira.

CHAPECOENSE - Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, Victor Caetano e Walter Clar; David (Everton), Rafael Carvalheira, Pedro Martins (Jorge Jiménez) e Giovanni Augusto (Márcio Júnior); Marcinho (Ítalo) e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL - Neto Pessoa, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ricardinho, Ronaldo e Netinho (Ferroviária); Bruno Leonardo, David, Ítalo e Marcinho (Chapecoense).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA - R$ 15.210.00.

PÚBLICO - 1.055 torcedores.

LOCAL - Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).