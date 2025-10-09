Chapecoense ganha da Ferroviária e retorna ao G4 da Série B

Nesta quinta-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), a Chapecoense ganhou da Ferroviária por 1 a 0, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time catarinense inaugurou o marcador com Neto Pessoa no segundo tempo e conseguiu segurar o resultado fora de casa.

Situação da tabela

Diante do triunfo em São Paulo, a Chapecoense retornou ao G4 da Série B, área que dá acesso à elite do futebol brasileiro. A equipe comandada por Gilmar Pozzo chegou aos 50 pontos e pulou para a terceira colocação, mesma pontuação de Criciúma (4º) e Novorizontino (5º). Porém, por ter mais vitórias, os catarinensen prevalecem nos critérios de desempate.

A Ferroviária, por sua vez, permaneceu com 36 unidades conquistadas, na 16ª colocação. A Ferrinha está a quatro pontos do Botafogo-SP (17º), que tem 32, e abre a zona de rebaixamento.

Resumo do jogo

FERROVIÁRIA 0 x 1 CHAPECOENSE

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro (31ª rodada)



Local: Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)



Data: 09 de outubro de 2025 (quarta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)

Gol

Neto Pessoa, aos 25? do 2º tempo (Chapecoense)

Como foi o jogo?

O jogo começou equilibrado, com chances para ambos os lados: a Chape levou perigo com finalizações de Pedro Martins e Walter Clar, enquanto a Ferroviária respondeu em contra-ataques com Vitor Barreto e Ricardinho. O primeiro tempo terminou sem gols, apesar da pressão dos visitantes e de boas oportunidades desperdiçadas.

Na etapa final, a Chapecoense abriu o placar aos 25 minutos com gol de Neto Pessoa, após desvio de Jiménez em cobrança de Giovanni Augusto na primeira trave. Aos 32, a Locomotiva buscou o empate e chegou a marcar com Carlão, mas o VAR anulou o tento por participação irregular de Ronaldo.

Próximos jogos

Ferroviária

CRB x Ferroviária (32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: dia 13/10/2025, às 21h30



Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Chapecoense

Chapecoese x Botafogo-SP (32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: dia 14/10/2025, às 19h30



Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)