Chama! Alex Poatan cumpre promessa e visita borracharia com cinturão do UFC; veja

09/10/2025 13h53

Magomed Ankalaev estava certo: Alex Pereira, de fato, voltou para a borracharia após o UFC 320, realizado no último sábado (4), em Las Vegas (EUA). Mas não da forma que o russo projetava. Bastante vocal antes da revanche, o wrestler do Daguestão prometeu mandar 'Poatan' de volta para seu antigo local de trabalho com mais uma eventual derrota. Entretanto, brutalmente nocauteado em somente 80 segundos na ocasião, o agora ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) viu o brasileiro utilizar o contexto a seu favor e em grande estilo.

Com posse do cinturão do Ultimate, Poatan voltou para a borracharia sediada em São Paulo em que trabalhava antes de se transformar em uma estrela dos esportes de combate. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o brasileiro registrou o momento e aproveitou para alfinetar o oponente russo. Um dos pneus do estabelecimento, inclusive, estava customizado com o nome de Ankalaev. De origem humilde, Alex ressaltou a importância de revisitar um local simbólico para sua trajetória pessoal.

"Fala, pessoal. Como prometido, falei depois da luta que iria voltar para a borracharia. O Ankalaev estava certo. A gente está aqui hoje marcando presença, como sempre. Sempre que venho para o Brasil, eu venho para a borracharia. É isso, pessoal. Estou aqui nesse lugar que tem uma história muito bonita. Chama!", declarou Poatan.

De volta ao Brasil

Após brilhar no UFC 320 e retomar o posto de campeão dos meio-pesados, Alex Pereira retornou ao seu país de origem. O striker paulista desembarcou em São Paulo, onde visitou o seu Instituto Social e foi recebido pelos jovens do projeto, ouriçados com a presença do campeão. Nos próximos dias, a expectativa é de que Poatan se desloque para o Rio de Janeiro e participe de uma sessão de perguntas e respostas antes da pesagem cerimonial do UFC Rio, que terá como atração principal o duelo entre Charles 'Do Bronx' e Mateusz Gamrot.

 

