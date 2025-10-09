Topo

Esporte

CBF muda data de jogo do Santos contra o Fortaleza pelo Brasileirão

09/10/2025 19h17

A CBF mudou a data da partida entre Santos e Fortaleza, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi antecipado para 1º de novembro, um sábado, às 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

Antes, o compromisso estava agendado para o dia 3 do mesmo mês (segunda-feira), às 20 horas. Segundo a CBF, a solicitação foi feita pelo Peixe.

Esse deve ser o primeiro encontro de Juan Pablo Vojvoda com o Fortaleza. O técnico foi demitido do Leão em julho e foi anunciado pelo Santos em agosto.

Pelo Alvinegro Praiano, o argentino soma seis partidas, com quatro empates, uma vitória e uma derrota.

O Santos também espera que Neymar já esteja à disposição neste compromisso. O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

Mais mudanças

Nesta quinta-feira, a CBF também definiu a data do clássico contra o Palmeiras, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi agendado para o dia 15 de novembro, um sábado, às 21 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

Próximo jogo do Santos

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

O Santos está na 16ª posição, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

