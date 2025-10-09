Topo

CBF divulga o áudio do VAR de mais um lance após reclamação do São Paulo

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 21h55

A CBF divulgou na noite de hoje mais um áudio do VAR de São Paulo 2 x 3 Palmeiras.

O que aconteceu

O Tricolor havia enviado nova queixa à entidade reclamando de falta em Tapia antes do primeiro gol do alviverde.

Na manhã desta quinta-feira, a CBF divulgou o áudio de quatro dos cinco lances alvos de reclamação dos são paulinos: as não expulsões de Andreas Pereira e Gustavo Gómez e o pênalti de Allan não marcado em Tapia.

Agora, foi a vez do áudio da possível falta em Tapia após disputa pelo alto com Gómez. Na sequência do lance, Vitor Roque fez para o Palmeiras.

No áudio, a equipe do VAR vê como "tudo limpo". No momento do lance, o árbitro Ramon Abatti Abel afirmou que o são-paulino "está se jogando". Depois do gol, ele questiona se o VAR Ilbert Estevam da Silva checou o lance no início da jogada. Ilbert confirma o gol legal do Palmeiras.

O São Paulo não quer mais Abatti Abel ou Ilbert no quadro de árbitros de qualquer jogo envolvendo o clube no futuro.

Leia trecho do diálogo entre o árbitro e o VAR

Nada, nada. Jogador está se jogando e tem o braço de referência. Pode ir Ramon Abatti Abel, no momento do lance da possível falta em Tapia

No lance, a sequência é tudo limpo, tá? Pode seguir Equipe do VAR

Checou, Ilbert? Ramon Abatti Abel, após o gol do Palmeiras

Tudo checado, senhores. Pode prosseguir Ilbert Estevam da Silva

