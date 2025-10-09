CBF divulga áudios do VAR em lances capitais do Choque-Rei

Depois de quatro dias de polêmica e briga nos bastidores, a CBF divulgou, na manhã desta quinta-feira, os áudios do VAR referentes aos lances capitais duante o clássico entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbis. O jogo, válido pela 27ª rodada do Brasileirão, terminou com vitória de virada do Verdão por 3 a 2.

Foram divulgados quatro lances no duelo, todos quando o São Paulo estava vencendo por 2 a 0. O primeiro ainda no primeiro tempo, ocorreu quando Gómez e Tapia dividiam pela bola e sobrou um pé do zagueiro paraguaio. Todos os outros foram na etapa complementar, o polêmico lance de Allan, o pisão de Andreas e, novamente, um lance envolvendo Gómez e Tapia.

Apesar dos lances terem ocorrido no último domingo, a CBF não havia divulgado os áudios do VAR, já que o árbitro Ramon Abatti Abel não foi ao vídeo em nenhum deles. Quando o monitor não é consultado, a CBF não tem obrigação de divulgar o material, mas, por conta das recentes polêmicas na rodada ? principalmente neste jogo e no duelo entre Bragantino e Grêmio ?, os árbitros das partidas foram afastados e os áudios foram publicados.

1. Pisão de Gómez em Tapia ? possível cartão vermelho

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Gómez e Tapia disputavam espaço quando o defensor palmeirense acertou o pé do adversário.

Logo após o lance, Ramon Abatti Abel minimizou o contato:

"Nada, nada."

O árbitro de vídeo, Ilbert Estevam, pediu a checagem:

"Quero ver um contato em cima e um possível pisão."

Ramon respondeu:

"Pra mim, tem um pisão, mas sem intenção. Um pisão de disputa."

Após revisar o lance em diferentes ângulos, o VAR concluiu:

"O jogador está desequilibrado. Ele vai tentar saltar no jogador caindo, mas não teve um local pra cair."

A análise durou 50 segundos, e o jogo prosseguiu sem mudança na decisão de campo.

2. Pênalti de Allan em Tapia ? possível penalidade

No início do segundo tempo, aos sete minutos, Allan escorregou e atingiu Tapia dentro da área, gerando reclamações dos são-paulinos.

Ramon narrou imediatamente o que viu:

"Escorregou! Escorregou! Jogador escorregou e os dois estão olhando pra bola ? os dois escorregam."

O VAR confirmou o relato e iniciou a checagem.

"Ouvimos, Ramon. Vamos checar agora", disse Ilbert.

O árbitro reforçou sua percepção:

"Pra mim, ele escorrega, o jogador bate nele e cai. Nenhum tipo de entrada aqui."

O analista de vídeo completou:

"É uma bola saindo da área, e nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e tem contato com o adversário ? totalmente acidental, provocado por conta desse escorregão."

Ramon explicou aos atletas:

"Pra mim foi um choque, o jogador escorregou."

E o VAR confirmou a checagem:

"Ramon, é justamente isso que você narra. O jogador do Palmeiras escorrega e o contato é acidental. Bola saindo da área. Já foi checado."

Ramon encerrou a discussão em campo:

"Tem que me escutar. O jogador escorregou. Os dois estão olhando pra bola e teve um choque de jogo. Não é falta nem fora nem dentro da área. Pra mim, não é."

Ao ouvir protestos de Luciano, o árbitro respondeu:

"Abaixa os braços e respeita minha decisão. Não é falta nem fora nem dentro. Pra mim, não é."

3. Pisão de Andreas em Marcos Antônio ? possível cartão vermelho

Pouco depois, aos nove, Andreas Pereira pisou em Marcos Antônio. O árbitro mostrou cartão amarelo e explicou sua decisão ao VAR:

"Tocou nele. Ele pisa na bola, o jogador chuta e sobra a sola dele."

Ilbert analisou o lance e observou:

"Até raspa na canela, mas, posteriormente, o contato embaixo é mais forte."

Ramon manteve sua posição:

"Pra mim, o 'André' (Andreas) coloca o pé na bola."

Enquanto o lance era checado, Luciano voltou a reclamar do pênalti anterior:

"Mas sem querer também é pênalti!"

O árbitro respondeu, irritado:

"Ah, Luciano, por favor. Você reclama até de ter nascido, é impressionante."

Ramon completou, em tom de desabafo:

"Você tá vendo o jeito que tá? Vê a complexidade de apitar o futebol brasileiro? Não dá paz. Difícil."

Após a revisão, o VAR confirmou a decisão:

"Intensidade média, seguimos. Lance checado. Número 8 confirmado com cartão amarelo, tá?"

4. Cotovelada de Gómez em Tapia ? possível cartão vermelho

Aos 12 minutos, Gómez e Tapia voltaram a se enroscar. O zagueiro palmeirense atingiu o adversário com o cotovelo no nariz. O árbitro não viu o lance e o jogo seguiu até que o VAR alertou sobre o sangramento do são-paulino.

Ramon paralisou a partida para revisão, e o VAR explicou:

"Quando ele vai levantar, ele toca com o cotovelo. Checado. Quando ele vai levantar, ele atinge o rosto com o cotovelo. É quando ele vai levantar. Não há ação de cotovelada, nenhum gesto adicional."

Ramon explicou a Tapia em campo:

"Pega sim. Ele não pega por querer, é porque ele levanta."

Após a checagem, o jogo foi retomado sem mudança na decisão.

Após os lances polêmicos, o Palmeiras marcou três gols em 19 minutos e saiu vitorioso do Choque-Rei.

Situação das equipes

Com o resultado, o São Paulo ficou estacionado na oitava posição, com os mesmos 38 pontos. Já o Palmeiras ultrapassou o Flamengo, que perdeu para o Bahia, e saltou para o primeiro lugar da tabela, com 55 pontos. O Verdão, vale dizer, ainda tem um jogo a menos em relação ao Rubro-Negro.