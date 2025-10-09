CBF divulga áudio do VAR de expulsão polêmica em Red Bull Bragantino x Grêmio

Depois de cinco dias de polêmica, a CBF divulgou, na manhã desta quinta-feira, os áudios do VAR referentes à expulsão de Walter Kannemann durante o duelo entre Red Bull Bragantino e Grêmio, no Estádio Cícero de Souza Marques. O jogo, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com a vitória da equipe paulista por 1 a 0.

Apesar de o lance ter ocorrido no último sábado, a CBF não havia divulgado os áudios do VAR, já que o árbitro Lucas Casagrande não foi ao vídeo. Quando o monitor não é consultado, a CBF não tem obrigação de divulgar o material, mas, por conta das recentes polêmicas na rodada ? principalmente neste jogo e no Choque-Rei ?, os árbitros das partidas foram afastados e os áudios estão sendo publicados.

A análise

Em cobrança de falta aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava empatado, Kannemann recebeu o cartão vermelho direto por agressão. O árbitro Lucas Casagrande interpretou que o capitão gremista havia atingido Pedro Henrique antes da cobrança da falta. No momento em que mostrou o vermelho, o jogo ficou paralisado por mais de quatro minutos, enquanto o VAR fazia a análise e os jogadores contestavam a decisão.

Assim que o lance ocorreu, Casagrande já tinha sua decisão:

"(Kannemann) dá um soco nele (Pedro Henrique) sem a bola. Vou expulsar ele, tá? A bola não tava em jogo ainda",

disse o árbitro para Gilberto Rodrigues Castro Junior, responsável pelo VAR no duelo.

Gilberto confirma que a bola não estava em jogo e, enquanto checava, recebe mais informações de Casagrande:

"Ô, Giba! A bola não estava em jogo. O contato é no rosto e não é insignificante",

reforçou o árbitro.

Enquanto o VAR analisava, Kannemann e Marlon reclamavam com o árbitro. Gritos como "Você está louco!" e "Não é possível que você está fazendo isso!" eram ouvidos dos atletas gremistas.

O responsável pelo VAR tomou sua decisão em um minuto e quarenta segundos de análise:

"Por essa câmera, está claro. O número 4 (Kannemann) dá um soco no rosto do adversário. Pode confirmar o cartão vermelho, ok?", disse Gilberto Rodrigues.

O pós-análise

Apesar de a arbitragem ter tomado a decisão sem a necessidade de Casagrande ir ao vídeo, os jogadores do Grêmio continuaram pressionando. "Tem que checar o vermelho. Tu já tá errado!" e "Não foi nada, é só olhar!" diziam Marlon e Kannemann, respectivamente.

Em uma última checagem, o VAR reconfirmou e elogiou a decisão de Casagrande, enquanto o árbitro seguia sendo pressionado. Em um momento, ele afirmou a Kannemann que o zagueiro já "estava fora", e ouviu protestos:

"Mas tem o VAR pra isso! Pra que serve o VAR se você não vai lá olhar?"

Já que Kannemann se recusava a sair de campo, Casagrande começou a explicar sua decisão aos jogadores:

"Se eu acertei, pra que eu vou lá? Eu vi, ele deu um soco."

O argentino continuou protestando, e o árbitro respondeu:

"O dia que você mandar em mim, eu vou. Eu fico, você não."

Com a confirmação da decisão no telão do estádio, Casagrande comunicou que precisaria da ajuda do policiamento para retirar o jogador. O VAR recomendou a presença de segurança, e o árbitro concluiu:

"Se eu tô certo e vi, não tem por que ver duas vezes."

O Departamento Jurídico do Grêmio conquistou agora à noite um resultado inédito e histórico no cenário do futebol brasileiro. Pela primeira vez a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou a tese do Clube e está pedindo ao STJD a suspensão dos efeitos dos... pic.twitter.com/IMEdH8Ss2M ? Grêmio FBPA (@Gremio) October 8, 2025

Relembre o jogo e a polêmica

Aos 42 minutos do primeiro tempo, quando a partida ainda estava 0 a 0, Kannemann foi expulso por agressão. O árbitro entendeu que o argentino atingiu Pedro Henrique antes da cobrança de falta. O capitão tricolor ficou indignado com a marcação e chegou a se recusar a sair do gramado, mas o juiz não voltou atrás.

Com vantagem numérica, o Bragantino se lançou ao ataque e fez o único gol da partida aos 16 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti de Jhon Jhon. Essa penalidade também foi cercada de polêmicas, rendendo cartão amarelo a Marlon por reclamação.

O jogador gremista foi suspenso, assim como Kannemann. O Grêmio procurou o STJD e pede a suspensão das punições aos atletas.