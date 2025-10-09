CBF altera horário da partida entre Mirassol e São Paulo pelo Brasileirão

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) alterou o horário do duelo entre Mirassol e São Paulo. A partida, agora, está marcada para as 18h30 (de Brasília) do próximo dia 19 de outubro (domingo), e é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Anteriormente, o embate estava previsto para acontecer às 16h do dia 19 de outubro. A alteração no horário se deu em razão de um ajuste na grade solicitado pelos detentores dos direitos de transmissão.

Data e local da partida foram mantidos. O São Paulo visitará o Mirassol no Estádio Campos Maia em um confronto da primeira página da tabela de classificação.

A CBF, assim, inverteu os horários dos jogos entre Mirassol x São Paulo e Flamengo x Palmeiras. O clássico nacional foi antecipado em 1h30 e acontecerá às 16h, enquanto o duelo paulista foi atrasado e será realizado às 18h30.

O São Paulo ocupa a oitava colocação no Brasileirão, com 38 pontos. O Mirassol, por sua vez, faz uma campanha surpreendente e aparece na quarta posição, com 46 pontos.

Antes de se enfrentarem, as equipes possuem outros compromissos. Pela 28ª rodada do Brasileiro, o São Paulo encara o Grêmio em Porto Alegre, enquanto o Mirassol pega o Internacional, em casa.

Próximos jogos do São Paulo

Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)