Casemiro destaca papel de liderança e peso do jogo do Brasil na Ásia

09/10/2025 07h58

O volante Casemiro, um dos jogadores mais experientes da Seleção Brasileira, projetou o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, que será disputado nesta sexta-feira (10), em Seul. Com 78 partidas pela equipe nacional e presença nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, o jogador ressaltou a importância de enfrentar rivais de diferentes estilos e comentou sobre seu papel de liderança no grupo comandado por Carlo Ancelotti.

"Sou dos jogadores que pensa que existem vários líderes, várias formas de liderar. Cada um faz a sua liderança. Eu gosto de dar mais exemplos", afirmou Casemiro.

Jogo do Brasil: importância

O volante também destacou o valor de enfrentar seleções asiáticas neste momento de preparação. "Com todo o respeito a outras seleções, Coreia do Sul e Japão são as principais seleções da Ásia. Jogar contra equipes de alto nível ajuda a entender o estilo de jogo e o nível dos rivais", explicou.

Para o meio-campista, o jogo do Brasil nesta sexta será um ótimo teste para avaliar o estágio da equipe. "Esses confrontos servem para conhecer escolas diferentes e se preparar para a Copa do Mundo. É importantíssimo diversificar, porque não se sabe quem será o adversário", completou o camisa 5.

