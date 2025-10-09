Casa de Vinicius Jr. em Madri é atingida por incêndio

Nesta quinta-feira, a residência de Vinicius Júnior, localizada na área nobre de La Moraleja, em Alcobendas, Madri (Espanha), foi atingida por um princípio de incêndio. O incidente ocorreu após uma falha na sauna do porão, gerando uma nuvem de fumaça que afetou dois andares do imóvel. Felizmente, não houve feridos.

Detalhes do incidente

Segundo o jornal espanhol Marca, o incêndio teve início no teto falso da sauna, localizada no subsolo da casa. O local foi completamente queimado, e a fumaça se espalhou por dois andares da residência.

Ao perceberem o problema, uma chamada aos bombeiros da Comunidade de Madri foi feita. Os profissionais conseguiram conter as chamas e ventilar os cômodos afetados. As especulações iniciais apontam falha elétrica como causa do incidente.