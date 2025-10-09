Casa de Vinicius Jr. em Madri é atingida por incêndio
Nesta quinta-feira, a residência de Vinicius Júnior, localizada na área nobre de La Moraleja, em Alcobendas, Madri (Espanha), foi atingida por um princípio de incêndio. O incidente ocorreu após uma falha na sauna do porão, gerando uma nuvem de fumaça que afetou dois andares do imóvel. Felizmente, não houve feridos.
Detalhes do incidente
Segundo o jornal espanhol Marca, o incêndio teve início no teto falso da sauna, localizada no subsolo da casa. O local foi completamente queimado, e a fumaça se espalhou por dois andares da residência.
Ao perceberem o problema, uma chamada aos bombeiros da Comunidade de Madri foi feita. Os profissionais conseguiram conter as chamas e ventilar os cômodos afetados. As especulações iniciais apontam falha elétrica como causa do incidente.
Onde está Vinicius Júnior?
Vinicius Júnior não estava em Madri no momento do incêndio. O atacante do Real Madrid foi convocado por Carlo Ancelotti para a Data Fifa e está em Seul, na Coreia do Sul, com a Seleção Brasileira. Até o momento, não houve pronunciamento oficial do jogador sobre o ocorrido.
O incêndio marca mais um momento conturbado na vida pessoal de Vinicius Júnior. Nos últimos dias, o atleta ganhou holofotes fora de campo por conta de seu relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca. Na quarta-feira, o namoro chegou ao fim, com o jogador publicando um texto de explicação sobre o término.
E dentro de campo?
Dentro de campo, Vinicius Júnior volta a atuar pela Seleção Brasileira nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), contra a Coreia do Sul, no Seoul World Cup Stadium, em Seul.