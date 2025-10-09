Casa de Vini Jr. em Madri tem princípio de incêndio após falha elétrica na sauna

A casa de Vinicius Júnior, na Espanha, pegou fogo na manhã desta quinta-feira. O incêndio se iniciou após uma falha elétrica na sauna da residência, localizada no porão, e foi contido pelo Corpo de Bombeiros de Madri. Não há registros de feridos ou de intoxicação pelas chamas. Atacante ainda não se manifestou após incidente.

O atacante do Real Madrid está com a seleção brasileira de Carlo Ancelotti na Coreia do Sul, juntamente com sua equipe de assessores e agentes, e não estava no local no momento do incidente. Apenas familiares do atleta e um amigo pessoal, que mora na casa, estavam em Madri quando se deu o incêndio.

Ao Estadão, pessoas próximas ao Vini Jr. relataram que o episódio foi apenas "um susto". O incêndio se iniciou por volta das 7h (de Brasília), 12h no horário local. Duas equipes do Corpo de Bombeiros da capital espanhola foram enviadas à residência do atacante, localizada no bairro de La Moraleja, no município de Alcobendas, região metropolitana de Madri.

A primeira hipótese é de uma falha no sistema elétrico da sauna. Dois andares chegaram a ser afetados pelas chamas, mas a estrutura não foi prejudicada.

Nessa semana, Vini Jr. recebeu a influenciadora e empresária Virginia Fonseca em sua residência, com quem teve um breve romance. Ela chegou a acompanhar a última partida do atacante no Real Madrid, contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol. O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 1, no Santiago Bernabéu.

Virginia fez postagens com familiares e amigos do atleta ao longo da última semana, e confirmou o término do relacionamento nesta segunda-feira. Vini também se manifestou, afirmando que não eram oficialmente um casal, mas viveram uma "conexão sincera". "A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho carinho e respeito enormes", escreveu ele.

O Brasil encara a Coreia do Sul nesta sexta-feira, a partir das 8h (de Brasília). Um dos principais nomes da equipe de Ancelotti, ele volta a ser convocado após ficar fora das últimas duas rodadas das Eliminatórias por suspensão e opção do técnico italiano, que decidiu testar novos jogadores.