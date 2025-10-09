Topo

Carlos Alcaraz vai lançar logotipo próprio em parceria com a Nike

09/10/2025

Atual número 1 do mundo, o tenista Carlos Alcaraz está prestes a lançar o logotipo de sua própria marca. Em parceria com a Nike, que o patrocina desde 2019, o espanhol dá mais um passo para a consolidação global de seu nome e imagem no mundo dos negócios.

Alcaraz entra para a lista de atletas que possuem marcas próprias em parceira com a empresa americana, como a lenda do basquete Michael Jordan e o compatriota e ex-tenista Rafael Nadal.

Para gerar o maior impacto possível no lançamento, o desenho se mantém em segredo, mas já foi aprovado por Alcaraz. A previsão é de que o logo seja revelado no ATP Finals, torneio que fecha a temporada, a ser realizado entre os dias 9 e 16 de novembro, em Turim, na Itália.

Com apenas 22 anos e 24 títulos - sendo seis Grand Slams -, Alcaraz tem os contratos de patrocínios como principal fonte de seu patrimônio, mais que os prêmios das competições. Por toda a visibilidade que adquiriu no circuito, marcas ao redor do mundo buscam explorar a imagem do espanhol, como o Itaú Unibanco, fundo de investimentos brasileiro.

Além do ATP Finals, Carlos Alcaraz também vai disputar o Miami Invitational, nos Estados Unidos, em dezembro, quando vai enfrentar o brasileiro João Fonseca.

