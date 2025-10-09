Topo

Briga pelo acesso fecha a disputa da 31ª rodada da Série B

09/10/2025 08h00

A quinta-feira de Série B do Campeonato Brasileiro promete muita emoção aos amantes de futebol, quando três jogos que podem influenciar no G-4 fecham a 31ª rodada da competição nacional, com disputa por vaga de acesso à elite do futebol nacional e o Coritiba podendo disparar na liderança.

Já garantido na ponta da Série B ao final da rodada com as derrotas de Criciúma e Goiás, o Coritiba tenta abrir vantagem na briga pelo título diante do Atlético-GO, a partir das 19h30, no Couto Pereira.

Com 53 pontos, o time paranaense tem dois de vantagem para o Goiás e três para o Criciúma, podendo ter uma distância ainda maior na disputa pela taça, restando sete rodadas para o fim da competição nacional. Do outro lado, com 45, o Atlético tenta voltar a sonhar com G-4.

Mais cedo, às 19h, Ferroviária e Chapecoense fazem um duelo de opostos na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Com 47 pontos, o time catarinense volta ao G-4 em caso de vitória, enquanto o adversário, com 36, busca se distanciar da zona de rebaixamento, aberta pelo Botafogo-SP, com 32.

A 31ª rodada da Série B se encerra a partir das 21h35, quando Remo e Athletico-PR fazem um duelo direto na briga pelo acesso, no Baenão. O time paranaense abre o G-4 com 48 pontos, contra 45 dos paraenses.

