Brasil retorna ao estádio da Copa do Mundo de Seul, palco de jogos marcantes de 2002

Nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília), a Seleção Brasileira entra em campo contra a Coreia do Sul no Seul World Cup Stadium, o segundo maior estádio do país, com capacidade para 66.700 torcedores. O confronto faz parte da preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 e é o primeiro de dois amistosos que a equipe realizará na Ásia, antes de enfrentar o Japão.

O Seul World Cup Stadium, também conhecido como Estádio da Copa do Mundo de Seul, foi inaugurado em 10 de novembro de 2001, com projeto voltado para a Copa do Mundo de 2002, realizada em parceria com o Japão.

Durante o torneio, o estádio recebeu partidas importantes, incluindo a vitória de Senegal sobre a França na abertura do Mundial, além de jogos que definiram a classificação da Alemanha e a campanha da Turquia na fase de grupos.

A Seleção Brasileira já atuou no estádio em três ocasiões: logo após o Penta em 2002, quando venceu por 3 a 2 com dois gols de Ronaldo e um de Ronaldinho Gaúcho; em 2013, com vitória por 2 a 0; e em 2022, goleando por 5 a 1, em amistoso que marcou a maior vitória da Amarelinha sobre os sul-coreanos.

No total, os dois países se enfrentaram oito vezes, com sete vitórias brasileiras e apenas uma da Coreia do Sul, em 1999. Nos últimos cinco jogos, o Brasil venceu todos.

O confronto desta sexta-feira será também um teste para Carlo Ancelotti, técnico brasileiro que busca ajustar a equipe para o Mundial de 2026. A partida terá Rodrygo de volta como titular ao lado de Vinícius Júnior, no ataque. O Brasil chega após o término das Eliminatórias Sul-Americanas, em que terminou na quinta posição, somando 28 pontos, com uma derrota recente para a Bolívia e vitória sobre o Chile.