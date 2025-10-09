Topo

Esporte

Brasil define equipe técnica para Sul-Americano Sub-20 de Atletismo

09/10/2025 12h43

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou os 13 treinadores que vão comandar o Brasil no Sul-Americano Sub-20 de Atletismo, que será disputado em Lima, no Peru, entre 31 de outubro e 2 de novembro. O país participará com 62 atletas, em busca de medalhas, recordes e da manutenção da hegemonia continental.

Entre os convocados estão Andrea Maria Pereira Britto, técnica de campeões pan-americanos do peso, disco e dardo, e Geneciano Pereira da Silva, treinador da campeã brasileira e pan-americana do salto em altura, Maria Eduarda de Oliveira, que igualou o recorde nacional da categoria (1,86 m).

A seleção técnica reúne profissionais de Santa Catarina (4), Minas Gerais (3), São Paulo (3), Paraná (2) e Rio de Janeiro (1), reforçando o trabalho de base realizado pelas federações estaduais.

A CBAt também anunciou os técnicos Itamar Augusto Goes (SP) e Marcos Gomes da Silva (RN) para comandar o Brasil no Mundial IAU 24 Horas, em Albi, na França, nos dias 18 e 19 de outubro.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Análise do VAR: possível pênalti de Allan em Tapia

São Paulo não se dá por satisfeito e quer Ramon Abatti fora de seus jogos

Ingressos à venda para Fortaleza x Vasco pelo Brasileirão 2025

Treino do Santos: Mayke fica na parte interna e Victor Hugo faz transição física

Brasil define equipe técnica para Sul-Americano Sub-20 de Atletismo

Com São Paulo x Palmeiras, Copa do Brasil feminina define confrontos da semifinal

Palmeiras elogia áudio do VAR público, mas alfineta com erro de Calleri

Matheus Cunha projeta amistoso da Seleção contra a Coreia do Sul: "Deixar nossa cara no jogo"

CBF revela áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras: 'Escorregou' e 'totalmente acidental'

TST rejeita recurso do Botafogo em disputa com técnico Vagner Mancini

Atacante assina contrato de formação com o Santos e cita inspiração em Neymar