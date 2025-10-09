Brasil define equipe técnica para Sul-Americano Sub-20 de Atletismo

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou os 13 treinadores que vão comandar o Brasil no Sul-Americano Sub-20 de Atletismo, que será disputado em Lima, no Peru, entre 31 de outubro e 2 de novembro. O país participará com 62 atletas, em busca de medalhas, recordes e da manutenção da hegemonia continental.

Entre os convocados estão Andrea Maria Pereira Britto, técnica de campeões pan-americanos do peso, disco e dardo, e Geneciano Pereira da Silva, treinador da campeã brasileira e pan-americana do salto em altura, Maria Eduarda de Oliveira, que igualou o recorde nacional da categoria (1,86 m).

A seleção técnica reúne profissionais de Santa Catarina (4), Minas Gerais (3), São Paulo (3), Paraná (2) e Rio de Janeiro (1), reforçando o trabalho de base realizado pelas federações estaduais.

A CBAt também anunciou os técnicos Itamar Augusto Goes (SP) e Marcos Gomes da Silva (RN) para comandar o Brasil no Mundial IAU 24 Horas, em Albi, na França, nos dias 18 e 19 de outubro.