Botafogo anuncia novo patrocinador até o final de 2026; confira

09/10/2025 20h59

Nesta quinta-feira, o Botafogo anunciou, por meio de comunicado oficial, um novo patrocinador com contrato válido até o fim de 2026.

A parceria é com a Vitória Cup, empresa especializada na organização de torneios internacionais amistosos que reúnem grandes clubes do futebol mundial em experiências competitivas de alto nível.

Apesar do vínculo se estender até o final da próxima temporada, a marca será estampada na barra inferior traseira do calção apenas até o fim de 2025.


"O patrocínio da Vitória Cup tem como objetivo fortalecer ativamente o Botafogo e contribuir para o desenvolvimento do futebol brasileiro, por meio de um novo campeonato que já demonstrou grande sucesso em sua primeira realização durante o Mundial de Clubes", afirmou Marcelo Furtado, diretor comercial do clube.

"A marca Vitória Cup estará presente nos calções do uniforme oficial, promovendo uma competição promissora, com potencial de crescimento contínuo a cada edição", completou.

A estreia da parceria será na próxima quarta-feira, quando o Botafogo enfrenta o Flamengo no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra ocupa atualmente a quinta colocação, com 43 pontos.

Botafogo anuncia novo patrocinador até o final de 2026; confira

