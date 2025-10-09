Quem é bom de garfo no elenco do Botafogo? A Yara Fantoni foi descobrir

Topo

09/10/2025 10h00

O zagueiro Barboza é conhecido por ter o maior apetite do elenco do Botafogo, afirmou Eliomar Silva, maitre e responsável pelo refeitório do time, no Fala Aí, do Canal UOL, apresentado por Yara Fantoni. Ela foi conhecer o novo CT do clube.

Nos bastidores do refeitório, Barboza se destaca por não ter restrições: ele aceita qualquer prato.

Quem come mais aqui é o Barboza. O que tiver, ele come. Come de tudo. Eliomar Silva

Segundo Eliomar, um dos pratos favoritos de Barboza é o omelete, sempre servido em porções generosas. "O omelete dele é omelete do tamanho do prato. Ele sempre faz o omelete grande", relata o responsável pelo refeitório.

Cada jogador recebe suplementação personalizada, relata Léo Coelho, diretor de futebol, reforçando a atenção à saúde e à performance do elenco.

A gente coloca a parte nutricional individualizada pra cada um deles. Então, ou seja, óbvio, cada um necessita de mais vitaminas ou mais suplemento ou complementação. E aí cada um recebe a sua individualizada.Léo Coelho

'Botafogo abraça como uma família'

Ambiente acolhedor e familiar no clube facilita adaptação, segundo Léo Coelho. Ele destaca a integração entre atletas e profissionais como diferencial competitivo.

É fácil adaptar no Rio. É muito tranquilo. É muito fácil adaptar no Botafogo. O Botafogo te abraça como uma família. E é realmente isso que a gente tem aqui. Tanto com os profissionais, quanto com os atletas. Então, é ótimo.Léo Coelho

Estrutura do novo CT ajudou com títulos

Para Léo Coelho, a estrutura do novo CT e o estafe foram determinantes para as conquistas recentes, como Brasileirão e Libertadores de 2024.

Eu não tenho a mínima dúvida de que com isso aqui a gente conseguiu levar os nossos atletas a um mais alto nível e que a gente conseguisse realmente conquistar o que a gente conquistou. Se a gente não tivesse isso, acho que dificilmente nós teríamos esse êxito que a gente teve

