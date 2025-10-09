Topo

Athletico-PR perde do Remo e termina rodada fora do G4 da Série B

09/10/2025 23h43

Nesta quinta-feira, no Estádio Banpará Baenão, em Belém (PA), o Athletico-PR perdeu de 2 a 1 para o Remo, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelinho e Caio Vinícius marcaram para os mandantes, enquanto Dudu cravou para os paranaenses.

Situação da tabela

Diante da derrota, o Furacão terminou a rodada fora do G4 da Série B, área que permite acesso à elite do futebol brasileiro. O time comandado por Odair Hellmann estacionou na sexta posição, com 48 pontos, dois a menos em relação ao Criciúma, que tem 50 e abre a zona do acesso.

O Remo, por sua vez, subiu para a sétima posição, com as mesmas 48 unidades do Athletico-PR, no entanto com duas vitórias a menos (12 a 14).

? Resumo do jogo

Remo 2 x 1 Athletico-PR

? Competição: 31ª rodada da Série B

?? Local: Estádio Banpará Baenão, Belém (PA)

? Data: 9 de outubro de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 21h35 (de Brasília)

Gols

? Marcelinho, aos 46? do 1ºT (Remo)

? Dudu, aos 19? do 2ºT (Athletico-PR)

? Caio Vinícius, aos 27? do 2ºT (Remo)

Como foi o jogo?

Marcelinho abriu o placar para o Remo ainda no primeiro tempo, aos 46 minutos, aproveitando cruzamento de Kayky Almeida. No segundo tempo, o empate do Athletico-PR aconteceu aos 19 minuto. Após um rebote de Marcelo Rangel, goleiro do Remo, a bola sobrou para Dudu dentro da área, que finalizou com força.

O gol de Caio Vinícius, do Remo, veio aos 27 minutos do segundo tempo. Em um cruzamento preciso para a área, Caio Vinícius se posicionou bem, cabeceou sozinho e colocou a bola no fundo da rede, fazendo 2 a 1 no placar.

Pedro Rocha ainda desperdiçou um pênalti na reta final, acertando a trave aos 41 minutos da segunda etapa.

Próximos jogos

Remo

Paysandu x Remo  (32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: dia 14/10/2025, às 19h30

Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Athletico-PR

Athletico-PR x Avaí (32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: dia 14/10/2025, às 21h30

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

