Athletico-PR é superado pelo Remo, perde a chance de ser vice-líder e deixa o G-4 da Série B

Belém

09/10/2025 23h49

O Athletico-PR não conseguiu aproveitar os tropeços dos concorrentes para se tornar vice-líder e, de quebra, ainda deixou o grupo de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Encerrando a 31ª rodada, foi superado por 2 a 1 nesta quinta-feira, no estádio Baenão, em Belém (PA), em duelo direto contra o Remo, que voltou a brigar no pelotão de cima da competição.

Foi a segunda derrota seguida do time paranaense, que segue com 48 pontos, saindo do grupo de acesso e caindo para o sexto lugar, com dois pontos a menos que o Criciúma, atual quarto colocado. Já do outro lado, desde a chegada de Guto Ferreira, o Remo conquistou três vitórias seguidas, saltando para a sétima colocação, também com 48 pontos, voltando na briga pela promoção à elite nacional.

O confronto começou agitado, com as duas equipes com propostas ofensivas nos primeiros minutos. Quem deu as caras primeiro foi o Athletico, em chute de Zapelli para boa intervenção de Marcelo Rangel. Na resposta do Remo, João Pedro se antecipou e finalizou de peito para defesa de Santos.

Agitado, o time paranaense até chegou a marcar com Viveros, mas o gol foi prontamente anulado por impedimento. Já nos acréscimos, o Remo conseguiu balançar as redes. Após cobrança de falta, Kayky Almeida desviou de cabeça e Marcelinho apareceu na segunda trave para finalizar e abrir o marcador aos 46 minutos.

O Athletico voltou do intervalo com outra postura. Com a entrada do meia Dudu, passou a ter mais a posse de bola e teve outro gol anulado por impedimento, desta vez de Luiz Fernando. Na sequência, aos 19, enfim seu tento foi validado. Luiz Fernando cabeceou forte, Marcelo Rangel deu rebote e Dudu encheu o pé para deixar tudo igual.

O drama do Remo durou pouco e freou a reação adversária quando Marcelinho cruzou e Caio Vinícius cabeceou para devolver a vantagem ao time da casa, aos 27. O time da casa ainda teve a chance de ampliar o placar, mas Pedro Rocha desperdiçou o pênalti. Nos acréscimos, Marcelo Rangel fez grandes defesas para garantir a vitória paraense.

O Athletico-PR volta a campo na terça-feira, às 21h30, quando encerra a 32ª rodada diante do Avaí, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Mais cedo, às 19h30, o Remo tem pela frente o clássico RE-PA, contra o rival Paysandu, no estádio Mangueirão, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

REMO 2 X 1 ATHLETICO-PR

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida (Cristian Tassano) e Sávio (Jorge); Caio Vinícius, Nathan Camargo (Pedro Castro), Panagiotis (Nathan) e Diego Hernández (Pedro Rocha); Nicolás Ferreira e João Pedro. Técnico: Guto Ferreira.

ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Fernando (Léo Derik); Felipinho, Patrick (Dudu) e Zapelli (Velasco); Mendoza, Viveros e Luiz Fernando. Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Marcelinho, aos 46 minutos do primeiro tempo. Dudu, aos 19, Caio Vinícius, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelinho, Tassano, Viveros, Benavídez e Mendoza.

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Baenão, em Belém (PA).

