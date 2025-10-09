Atacante assina contrato de formação com o Santos e cita inspiração em Neymar

Nesta quinta-feira, o Santos assinou um contrato de formação com Isaac Miranda. O atacante integra o elenco sub-14 do clube paulista.

O Menino da Vila não escondeu a sua alegria ao firmar o vínculo e revelou que se inspira em Neymar.

"No futuro me vejo levantando todos os troféus possíveis com o Santos. Me sinto muito bem, é um sonho de pequeno. Meus pais são minha inspiração. Dentro de campo é o Neymar. Gosto muito do Neymar", disse.

Isaac Miranda também aproveitou para apresentar a sua história no futebol.

"Tem quatro anos que comecei na escolinha do União RD. Me destaquei nos campeonatos e, com seis anos, fiz um teste com o treinador Felipe Sá. Tive que fazer uma cirurgia, mas quando voltei o treinador me chamou para vir para o Santos", finalizou.

O #MeninoDaVila Isaac Miranda, do Sub-14, assinou contrato de formação com o Santos FC! Tamo junto, meu atacante! ? pic.twitter.com/TODJCMFiJC ? Santos FC (@SantosFC) October 9, 2025

Base blindada!

O Santos vem renovando o contrato com diversos garotos das categorias de base. Assinaram o primeiro vínculo profissional o volante Mateus Mendes, o goleiro Arthur do Vale, o volante Vinícius Rocha e os atacantes David Nogueira e Nadson. Já o goleiro João Pedro não teve seu contrato ampliado, mas acertou um aditivo contratual com o clube praiano.

Próximo jogo do Santos