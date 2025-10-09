Topo

Esporte

Atacante assina contrato de formação com o Santos e cita inspiração em Neymar

09/10/2025 12h27

Nesta quinta-feira, o Santos assinou um contrato de formação com Isaac Miranda. O atacante integra o elenco sub-14 do clube paulista.

O Menino da Vila não escondeu a sua alegria ao firmar o vínculo e revelou que se inspira em Neymar.

"No futuro me vejo levantando todos os troféus possíveis com o Santos. Me sinto muito bem, é um sonho de pequeno. Meus pais são minha inspiração. Dentro de campo é o Neymar. Gosto muito do Neymar", disse.

Isaac Miranda também aproveitou para apresentar a sua história no futebol.

"Tem quatro anos que comecei na escolinha do União RD. Me destaquei nos campeonatos e, com seis anos, fiz um teste com o treinador Felipe Sá. Tive que fazer uma cirurgia, mas quando voltei o treinador me chamou para vir para o Santos", finalizou.

Base blindada!

O Santos vem renovando o contrato com diversos garotos das categorias de base. Assinaram o primeiro vínculo profissional o volante Mateus Mendes, o goleiro Arthur do Vale, o volante Vinícius Rocha e os atacantes David Nogueira e Nadson. Já o goleiro João Pedro não teve seu contrato ampliado, mas acertou um aditivo contratual com o clube praiano.

Próximo jogo do Santos

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Com São Paulo x Palmeiras, Copa do Brasil feminina define confrontos da semifinal

Palmeiras elogia áudio do VAR público, mas alfineta com erro de Calleri

Matheus Cunha projeta amistoso da Seleção contra a Coreia do Sul: "Deixar nossa cara no jogo"

CBF revela áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras: 'Escorregou' e 'totalmente acidental'

TST rejeita recurso do Botafogo em disputa com técnico Vagner Mancini

Atacante assina contrato de formação com o Santos e cita inspiração em Neymar

'Flamengo não tinha grana pro papel higiênico': Bap cita desunião de clubes

Charles Do Bronx revela sonho de enfrentar McGregor na Casa Branca: "Pelo dinheiro"

Monegasco, 204º do ranking, faz história e vai às lágrimas ao chegar à semifinal em Xangai

João Fonseca projeta sonhado duelo com Alcaraz em Miami: 'Será um dia de muitos ensinamentos'

Palmeiras pode perder Vitor Roque por mesmo artigo da briga Leila x Dudu