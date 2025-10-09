Assistir Rep Tcheca x Croácia ao vivo pelas Eliminatórias: onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

República Tcheca e Croácia entram em campo hoje (9), às 15h45 (de Brasília), no Eden Arena, em Praga, na República Tcheca, em jogo válido pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).

As duas equipes possuem 12 pontos e lideram o Grupo L da competição. A Croácia fica à frente pelos critérios de desempate e possui um jogo a menos.

Os croatas têm 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e quer mais uma vitória para encaminhar a classificação para mais uma Copa do Mundo. A equipe de Modric venceu Montenegro por 4 a 0 na rodada passada.

Do outro lado, a República Tcheca iniciou bem a competição, com quatro vitórias e uma derrota. No último compromisso pelas Eliminatórias, os tchecos também enfrentaram Montenegro e venceram por 2 a 0.

