Topo

Esporte

Assistir Rep Tcheca x Croácia ao vivo pelas Eliminatórias: onde vai passar o jogo

Modric comemora após marcar pela Croácia em jogo contra a Itália pela Eurocopa - Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images
Modric comemora após marcar pela Croácia em jogo contra a Itália pela Eurocopa Imagem: Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/10/2025 14h15

República Tcheca e Croácia entram em campo hoje (9), às 15h45 (de Brasília), no Eden Arena, em Praga, na República Tcheca, em jogo válido pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura).

Relacionadas

Copa do Mundo já tem 19 classificados; veja confirmados e vagas restantes

Militão diz que cogitou aposentadoria após lesões: 'Dois anos difíceis'

Estevãomania: caçula da seleção vira favorito de torcedores sul-coreanos

As duas equipes possuem 12 pontos e lideram o Grupo L da competição. A Croácia fica à frente pelos critérios de desempate e possui um jogo a menos.

Os croatas têm 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e quer mais uma vitória para encaminhar a classificação para mais uma Copa do Mundo. A equipe de Modric venceu Montenegro por 4 a 0 na rodada passada.

Do outro lado, a República Tcheca iniciou bem a competição, com quatro vitórias e uma derrota. No último compromisso pelas Eliminatórias, os tchecos também enfrentaram Montenegro e venceram por 2 a 0.

República Tcheca x Croácia -- Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Eden Arena, em Praga, na República Tcheca
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Da Sauber para a Audi, ex-diretor da Red Bull se prepara para revolucionar F1

Corpo de Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, é velado em La Bombonera

Arthur Elias convoca seleção feminina para amistosos contra europeias; veja

Palmeiras faz treino tático, e Abel prepara escalação para jogo contra o Juventude

São Paulo x Palmeiras: áudio do VAR registra reclamação de árbitro contra Luciano

Sem Rebeca, Brasil define seleção para o Mundial de Ginástica Artística

Não haverá mudanças no formato da Liga dos Campeões, diz Uefa após conversas com promotores da Superliga

Copa na Arábia Saudita deve bagunçar o calendário do futebol mundial em 2034

Assistir Rep Tcheca x Croácia ao vivo pelas Eliminatórias: onde vai passar o jogo

Assistir Malta x Holanda ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Lyanco tem lesão constatada e precisará passar por cirurgia