Topo

Esporte

Assistir Malta x Holanda ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Van Dijk celebra gol em Grécia x Holanda nas Eliminatórias da Eurocopa - REUTERS/Louisa Gouliamaki
Van Dijk celebra gol em Grécia x Holanda nas Eliminatórias da Eurocopa Imagem: REUTERS/Louisa Gouliamaki
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/10/2025 14h15

Malta e Holanda se enfrentam hoje (9), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nacional de Ta' Qali, em Malta, em jogo válido pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? A partida será transmitida pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Holanda mantém boa fase nas eliminatórias e segue invicta após quatro jogos, com três vitórias conquistadas. Na rodada passada, a equipe comandada por Memphis Depay superou a Lituânia por 3 a 2.

Do outro lado, Malta ainda tenta vencer pela primeira vez na competição. A seleção vem de um empate em 1 a 1 com a Lituânia e busca surpreender diante dos holandeses.

Malta x Holanda -- Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional de Ta' Qali, em Malta
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

