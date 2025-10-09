Assistir Malta x Holanda ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo
Malta e Holanda se enfrentam hoje (9), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nacional de Ta' Qali, em Malta, em jogo válido pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? A partida será transmitida pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
A Holanda mantém boa fase nas eliminatórias e segue invicta após quatro jogos, com três vitórias conquistadas. Na rodada passada, a equipe comandada por Memphis Depay superou a Lituânia por 3 a 2.
Do outro lado, Malta ainda tenta vencer pela primeira vez na competição. A seleção vem de um empate em 1 a 1 com a Lituânia e busca surpreender diante dos holandeses.
Malta x Holanda -- Eliminatórias da Copa do Mundo
- Data e hora: 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Nacional de Ta' Qali, em Malta
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)