Assistir Coritiba x Atlético-GO ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Josué, meio-campista do Coritiba, durante o jogo contra o América-MG - JP Pacheco/Coritiba
Josué, meio-campista do Coritiba, durante o jogo contra o América-MG Imagem: JP Pacheco/Coritiba
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/10/2025 18h00

Coritiba e Atlético-GO se enfrentam hoje (9), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Coritiba vem de duas vitórias consecutivas e pode ampliar sua vantagem na liderança. O Coxa superou o Botafogo-SP por 2 a 0 na rodada anterior.

Do outro lado, o Atlético-GO venceu quatro dos últimos cinco jogos e quer se aproximar do G4. O Dragão superou o o Athletico por 3 a 0 no último compromisso.

Coritiba x Atlético-GO -- Série B

  • Data e hora: 9 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Couto Pereira, em Curitiba
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

