Arthur Elias convoca seleção feminina para amistosos contra europeias; veja

Duda Sampaio comemora gol marcado pela seleção brasileira contra a Venezuela, na Copa América feminina Imagem: Rodrigo BUENDIA / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL

09/10/2025 14h38

O técnico Arthur Elias anunciou a lista de convocadas para os amistosos da seleção brasileira feminina, no final de outubro. O Brasil enfrenta Inglaterra (25) e Itália (28).

O que aconteceu

Os amistosos fazem parte da penúltima Data Fifa do ano. O Brasil enfrentará a seleção inglesa no Etihad Stadium, casa do Manchester City. Três dias depois, vai a Parma enfrentar a Itália no estádio Ennio Tardini.

O amistoso diante da Inglaterra será uma 'prévia' da Finalíssima, disputada entre as inglesas campeãs da Euro, e a seleção brasileira, que venceu a Copa América. O jogo valendo o troféu de fato será disputado em 2026.

A lista com 23 jogadoras contém 10 atletas que atuam no futebol brasileiro. Nomes como o de Marta, Kerolin e Antônia ficaram de fora da lista.

Veja a convocação da seleção brasileira feminina:

GOLEIRAS: Lorena (KC Current-EUA), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo);

ZAGUEIRAS: Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Thais Ferreira (Corinthians), Mariza (Corinthians) e Vitória Calhau (Cruzeiro);

LATERAIS: Yasmim (Real Madrid-ESP), Isabela (PSG-FRA) e Bruninha (Gotham-EUA);

MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Racing Louisville) e Lais Estevam (Palmeiras);

ATACANTES: Dudinha (San Diego-EUA), Bia Zaneratto (Kansas-EUA), Gio Garbelini (Atlético de Madrid-ESP), Amanda Gutierres (Palmeiras), Jheniffer (Tigres-MEX), Ludmilla (Chicago-EUA), Luany (Atlético de Madrid-ESP) e Taina Maranhão (Palmeiras)

