Arthur Elias convoca Seleção Brasileira Feminina para amistosos
O técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, divulgou, nesta quinta-feira, a lista com as 23 jogadoras convocadas para a penúltima Data Fifa de 2025. O anúncio foi feito no novo escritório da CBF, em Miami, com transmissão ao vivo pela CBF TV.
Como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2027, o Brasil enfrentará a Inglaterra e a Itália em dois amistosos neste mês de outubro.
"Vamos encarar duas grandes seleções europeias. A Inglaterra, bicampeã da Eurocopa e vice-campeã mundial, e a Itália, que vem em crescimento e foi semifinalista da Eurocopa, jogando muito bem. Teremos o desafio de disputar dois jogos muito próximos contra adversárias de alto nível. A lista foi planejada de acordo com a evolução que estamos construindo na Seleção Brasileira", afirmou Arthur Elias durante a apresentação.
Calendário da Seleção Feminina
Brasil x Inglaterra
- Data e Horário: 25 de outubro, às 13h30 (de Brasília)
- Local: Etihad Stadium, em Manchester
Brasil x Itália
- Data e Horário: 28 de outubro, às 13h15
- Local: Ennio Tardini, em Parma
Confira a convocação completa da Seleção:
GOLEIRAS
- Lorena - Kansas (EUA)
- Claudia - Fluminense
- Carlinha - São Paulo
ZAGUEIRAS
- Isa Haas - Cruzeiro
- Mariza - Corinthians
- Vitória Calhau - Cruzeiro
- Tarciane - Lyon (FRA)
- Thais Ferreira - Corinthians
LATERAIS
- Yasmim - Real Madrid (ESP)
- Bruninha - Gotham (USA)
- Isabela - PSG (FRA)
MEIO-CAMPISTAS
- Angelina - Orlando Pride (EUA)
- Duda Sampaio - Corinthians
- Ary Borges - Racing Louisville (EUA)
- Lais Estevam - Palmeiras
ATACANTES
- Amanda Gutierres - Palmeiras
- Gio - Atlético de Madrid (ESP)
- Luany - Atlético de Madrid (ESP)
- Jheniffer - Tigres (MEX)
- Ludmila - Chicago (USA)
- Dudinha - San Diego (USA)
- Bia Zaneratto - Kansas (USA)
- Tainá Maranhão - Palmeiras
Seleção Feminina sub-20
Além disso, a técnica Camila Orlando também anunciou a convocação da Seleção sub-20 para dois amistosos contra o México, que acontecem no fim de outubro.
Confira a convocação da equipe sub-20
GOLEIRAS
- Elu - São Paulo
- Faichel - Ferroviária
- Sarah - Botafogo
ZAGUEIRAS
- Ana Bia - São Paulo
- Bia Martins - Internacional
- Milenna - Internacional
- Sofia - Flamengo
- Thay - Botafogo
LATERAIS
- Ana Vidal - Grêmio
- Isabela - Flamengo
- Rafa Rocha - Corinthians
- Samara - Santos
MEIA-CAMPISTAS
- Adrielly - Fluminense
- Clarinha - Benfica (POR)
- Erika - Fortaleza
- Gabi Tomé - Corinthians
- Julia - Grêmio
- Nayara - Botafogo
- Vitorinha - São Paulo
ATACANTES
- Aninha - Internacional
- Carioca - Fluminense
- Cury - Santos
- Dudinha - Ferroviária
- Gisele - Grêmio
- Kaline - Sport
- Thayná - Fortaleza