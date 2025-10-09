Topo

Arthur Elias convoca Seleção Brasileira Feminina para amistosos

09/10/2025 16h49

O técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, divulgou, nesta quinta-feira, a lista com as 23 jogadoras convocadas para a penúltima Data Fifa de 2025. O anúncio foi feito no novo escritório da CBF, em Miami, com transmissão ao vivo pela CBF TV.

Como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2027, o Brasil enfrentará a Inglaterra e a Itália em dois amistosos neste mês de outubro.

"Vamos encarar duas grandes seleções europeias. A Inglaterra, bicampeã da Eurocopa e vice-campeã mundial, e a Itália, que vem em crescimento e foi semifinalista da Eurocopa, jogando muito bem. Teremos o desafio de disputar dois jogos muito próximos contra adversárias de alto nível. A lista foi planejada de acordo com a evolução que estamos construindo na Seleção Brasileira", afirmou Arthur Elias durante a apresentação.

Calendário da Seleção Feminina

Brasil x Inglaterra

  • Data e Horário: 25 de outubro, às 13h30 (de Brasília)

  • Local: Etihad Stadium, em Manchester

Brasil x Itália

  • Data e Horário: 28 de outubro, às 13h15

  • Local: Ennio Tardini, em Parma

Confira a convocação completa da Seleção:

GOLEIRAS

  • Lorena - Kansas (EUA)

  • Claudia - Fluminense

  • Carlinha - São Paulo

ZAGUEIRAS

  • Isa Haas - Cruzeiro

  • Mariza - Corinthians

  • Vitória Calhau - Cruzeiro

  • Tarciane - Lyon (FRA)

  • Thais Ferreira - Corinthians

LATERAIS

  • Yasmim - Real Madrid (ESP)

  • Bruninha - Gotham (USA)

  • Isabela - PSG (FRA)

MEIO-CAMPISTAS

  • Angelina - Orlando Pride (EUA)

  • Duda Sampaio - Corinthians

  • Ary Borges - Racing Louisville (EUA)

  • Lais Estevam - Palmeiras

ATACANTES

  • Amanda Gutierres - Palmeiras

  • Gio - Atlético de Madrid (ESP)

  • Luany - Atlético de Madrid (ESP)

  • Jheniffer - Tigres (MEX)

  • Ludmila - Chicago (USA)

  • Dudinha - San Diego (USA)

  • Bia Zaneratto - Kansas (USA)

  • Tainá Maranhão - Palmeiras

Seleção Feminina sub-20

Além disso, a técnica Camila Orlando também anunciou a convocação da Seleção sub-20 para dois amistosos contra o México, que acontecem no fim de outubro.

Confira a convocação da equipe sub-20

GOLEIRAS

  • Elu - São Paulo

  • Faichel - Ferroviária

  • Sarah - Botafogo

ZAGUEIRAS

  • Ana Bia - São Paulo

  • Bia Martins - Internacional

  • Milenna - Internacional

  • Sofia - Flamengo

  • Thay - Botafogo

LATERAIS

  • Ana Vidal - Grêmio

  • Isabela - Flamengo

  • Rafa Rocha - Corinthians

  • Samara - Santos

MEIA-CAMPISTAS

  • Adrielly - Fluminense

  • Clarinha - Benfica (POR)

  • Erika - Fortaleza

  • Gabi Tomé - Corinthians

  • Julia - Grêmio

  • Nayara - Botafogo

  • Vitorinha - São Paulo

ATACANTES

  • Aninha - Internacional

  • Carioca - Fluminense

  • Cury - Santos

  • Dudinha - Ferroviária

  • Gisele - Grêmio

  • Kaline - Sport

  • Thayná - Fortaleza

