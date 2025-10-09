Arnaldo defende 'punição educativa' para Vitor Roque e critica STJD

Vitor Roque merece uma "punição educativa" do STJD pela postagem homofóbica após o polêmico Choque-Rei no Morumbis, avalia Arnaldo no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O comentarista defende que o atacante do Palmeiras não seja suspenso de partidas, mas receba outra forma de punição e alguma orientação para não reincidir em homofobia.

Eu odeio o STJD, odeio punição esportiva, porque ela sempre é uma punição mais política do que esportiva, mas eu entendo e defendo que esse caso seja investigado, esse jogo seja investigado até o fim. Não o campeonato, esse jogo, até o fim. O Vitor Roque, não acho que ele tenha que ser punido com jogos, a punição dele tem que ser uma punição educativa. Pode ser pecuniária, pode ser uma orientação de uso de rede social, uma orientação de como é que é o mundo hoje em dia, uma orientação bem mais ampla, educacional.

Arnaldo Ribeiro

Além de Vitor Roque, os árbitros Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva (VAR) e os dirigentes são-paulinos Carlos Belmonte e Rui Costa foram denunciados pela Procuradoria do STJD.

Apesar de não ser simpático aos métodos do tribunal, Arnaldo acredita que é preciso investigar a fundo os acontecimentos do último domingo no Morumbis.

Essa situação escancara que o que aconteceu no domingo não foi uma coisa corriqueira ou mais uma arbitragem ruim do futebol brasileiro -- foi bem além disso. Talvez por envolver o principal árbitro do país numa condução completamente esdrúxula de um jogo de futebol. Aí a consequência pós-jogo é que, além de São Paulo e Palmeiras, os envolvidos, tem um terceiro envolvido, que é o Flamengo, na disputa pelo título brasileiro com Palmeiras, que se manifestou no próprio domingo via José Boto, que também vai ao STJD prestar esclarecimentos.

