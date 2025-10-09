Argentina x Venezuela: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações do amistoso
Argentina e Venezuela se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, nos Estados Unidos, em amistoso internacional.
Confira onde assistir, como chegam as equipes, prováveis escalações e dados do confronto.
Onde assistir Argentina x Venezuela ao vivo?
Streaming: CazéTV
Como chega a Argentina para o confronto
Líder das Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina vem de derrota por 1 a 0 para o Equador, encerrando sua sequência invicta de seis jogos (quatro vitórias e dois empates).
Como chega a Venezuela para o confronto
A Venezuela chega em má fase, após três derrotas seguidas (Uruguai, Argentina e Colômbia) nas Eliminatórias, onde foi eliminada.
Prováveis escalações
ARGENTINA: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, De Paul, Enzo Fernández e Messi; Álvarez, Lautaro Martínez
Técnico: Lionel Scaloni
VENEZUELA: Graterol; Ferraresi, Vivas, Balbo, Azuaje e Aramburu; Casseres, Segovia e Kervin Andrade; Kelsy e Ramírez
Técnico: Oswaldo Vizcarrondo
Retrospecto de Argentina x Venezuela
Nas últimas dez partidas entre as seleções, a Argentina venceu seis, com mais dois empates e apenas uma vitória venezuelana.
Arbitragem
Não divulgada
Ficha técnica de Argentina x Venezuela
Confronto: Argentina x Venezuela
Competição: Amistoso internacional
Data e horário: Sexta-feira, 10 de outubro - 21h (de Brasília)
Local: Hard Rock Stadium - Miami (EUA)
Transmissão: CazéTV