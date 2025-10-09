Áudio do VAR mostra ironia de árbitro com Luciano: 'Reclama de ter nascido'

O árbitro Ramon Abatti Abel chegou a ironizar Luciano e reclamou com jogadores de São Paulo e Palmeiras durante a análise do VAR no lance de possível expulsão para Andreas Pereira no clássico do último domingo, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Luciano foi reclamar com o árbitro, que o ironizou. O atacante se aproximou para pedir a expulsão de Andreas — que recebeu o cartão amarelo — por uma solada na canela de Marcos Antônio em disputa de bola.

Luciano, por favor. Luciano reclama até de ter nascido, é impressionante. Ramon Abatti Abel

Ramon seguiu irritado com as reclamações dos jogadores e falou sobre a "complexidade de apitar no futebol brasileiro". O árbitro tem o escudo da Fifa e comandou jogos do último Mundial de Clubes e até mesmo no Campeonato Saudita.

Você vê o jeito que está? Você vê a complexidade de apitar no futebol brasileiro? Não dá paz. É difícil, né? Ramon Abatti Abel

As falas de Ramon Abatti Abel vieram no pacote de áudios do VAR divulgados pela CBF, hoje, após reclamações do São Paulo. Como não houve mudança de decisão do árbitro nos lances, a CBF não havia liberado as conversas. Mas após pressão do Tricolor e pedido realizado à Fifa, a entidade divulgou.

Como foi a conversa com o VAR neste lance?

VAR: "Eu quero ver esse contato"

Árbitro: "Ele [Andreas] pisa na bola e o jogador [Marcos Antônio] chuta a sola dele"

VAR: "O contato mais forte é embaixo. Tem um contato que não é pleno na canela e posteriormente embaixo, junto com o pé [...] Deixa eu dar uma olhada se não é um lance em que ele despreza a disputa da bola e vai por cima [...] Tem intensidade média, seguimos, tá? Confirmada a decisão do cartão amarelo"