Após título do UFC, Poatan é recebido com festa por crianças do seu projeto social

Poucos dias depois de nocautear Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 320, no último sábado (4), em Las Vegas (EUA), e reconquistar o cinturão meio-pesado (93 kg) da principal organização de MMA do mundo, Alex 'Poatan' Pereira está de volta ao Brasil. E logo após sua chegada no seu país natal, o campeão teve uma recepção para lá de especial.

Isso porque, ao chegar em terras brasileiras, o campeão do UFC fez questão de fazer uma visita ao 'Instituto Poatan' - um projeto social inaugurado por ele no bairro Batistini, em São Bernardo do Campo (SP), voltado para a educação e desenvolvimento da juventude na região em que o lutador cresceu. No local, Alex foi muito festejado pelas crianças e adolescentes que fazem parte da iniciativa comunitária, que atende jovens de quatro a 17 anos de idade (veja abaixo).

Cercado pelas crianças do projeto, que gritavam seu apelido, Poatan aproveitou para puxar o coro de 'Chama' - expressão que virou sua marca registrada no mundo das lutas. O lutador ainda distribuiu autógrafos e tirou fotos com os jovens atendidos pelo instituto.

Lesão

Nas imagens também foi possível ver que Alex Poatan ainda está com uma bota ortopédica no seu pé direito. Logo após o término do seu combate contra Ankalaev no UFC 320, o striker paulista revelou ter sofrido uma possível fratura, fruto dos chutes aplicados por ele no rival russo na luta. A gravidade da lesão ainda não foi confirmada, mas deve deixar o campeão de molho por algum tempo.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Pedro Polesi (@pedropolesifightcoach)

A heartwarming meet-up: Alex Pereira signs for the kids while the "Chama" chant fills the room ?? pic.twitter.com/dzyptkDP7m

- Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) October 8, 2025



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok