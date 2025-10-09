Após polêmica no Choque-Rei, CBF anuncia árbitro para Palmeiras x Juventude
A CBF definiu, nesta quarta-feira, a arbitragem do duelo entre Palmeiras e Juventude, válido pela 32ª rodada do Brasileirão. O árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) será o responsável pelo apito do jogo que ocorre no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.
O capixaba terá como auxiliares Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES), enquanto Rodolpho Toski Marques (PR) será o responsável pelo VAR. A escolha da arbitragem acontece em um momento de atenção redobrada, após a polêmica no último Choque-Rei, em que o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 2.
O clássico disputado no último domingo, no Morumbis, foi marcado por lances controversos. O São Paulo questionou ao menos cinco decisões da arbitragem de Ramon Abatti Abel e do árbitro de vídeo Ilbert Estevam da Silva, incluindo um possível pênalti de Allan em Tapia quando o Tricolor ainda vencia por 2 a 0.
O episódio gerou repercussão e levou ao afastamento dos árbitros Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva, que passarão por treinamento, aprimoramento e avaliação interna antes do retorno às atividades. Enquanto isso, o Palmeiras terá, pelo menos, oito desfalques para encarar o Juventude, entre convocados, lesionados e suspensos.
O Verdão não poderá contar com Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina), Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez (Paraguai), Vitor Roque (suspenso), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita).
Ainda existem dúvidas quanto a Khellven, que se recupera de trauma no pé, e Ramón Sosa, que sofreu um edema na coxa esquerda no clássico. Por outro lado, Abel Ferreira pode ter novidades à disposição, como o zagueiro Benedetti, o lateral direito Gilberto, os meias Erick Belé e Coutinho, além do atacante Luighi, promovidos do sub-20.
O Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão no último domingo, depois de vencer o São Paulo, por 3 a 2. O Verdão soma 55 pontos, empatado com o Flamengo, mas com uma vitória a mais que o time carioca.