Após goleada, Ananias pede foco ao Santos em jogo decisivo no Paulista sub-20

O Santos se prepara para enfrentar o EC São Bernardo pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. O Peixe chega com uma ótima vantagem, já que venceu a ida por 4 a 1, na Vila Belmiro. O zagueiro João Ananias projetou o confronto e pediu foco ao elenco.

"Sabemos que o resultado foi muito bom no primeiro jogo, mas nossa concentração não muda. Sabemos que o time do São Bernardo é uma boa equipe, que fez uma boa campanha até aqui. Então, vamos trabalhar bem durante a semana para chegarmos preparados para o jogo de volta?, buscar fazer mais uma grande partida e garantir a vaga na semifinal", disse.

Ananias, aliás, marcou um dos quatro gols do Alvinegro Praiano. O garoto, que já foi relacionado para três partidas do profissional nesta temporada, celebrou o feito.

"Foi uma sensação incrível ter marcado meu primeiro gol na Vila Belmiro. Fiquei muito feliz pela vitória e pela forma como conquistamos ela. Conseguimos aproveitar o nosso mando de campo e esse resultado com certeza foi bem importante para o jogo de volta. Jogar na Vila também foi um ponto muito positivo, porque nosso time é muito técnico, então um gramado como o da Vila facilita nosso jogo, além da atmosfera de jogar lá, que é sempre muito boa para nós", finalizou.

Situação do confronto

O Santos pode perder por até dois gols de diferença na volta para avançar. Já o EC São Bernardo precisa vencer por quatro ou mais tentos de vantagem para se classificar à semifinal do Paulistão sub-20.

Se o time do ABC vencer o Peixe por três gols de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Quando é a volta?

O segundo embate das quartas de final do Paulista sub-20 está marcado para sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).