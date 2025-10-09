Ancelotti quer evolução ofensiva e foco coletivo em jogo do Brasil contra a Coreia

Às vésperas do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10), Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva e ressaltou o que espera de evolução da Seleção Brasileira. O treinador elogiou o comportamento defensivo da equipe nas Eliminatórias, mas deixou claro que quer ver mais qualidade ofensiva nesta nova apresentação.

"Gostei muito do jogo defensivo da equipe (nas partidas anteriores). O time foi compacto, unido e intenso. Amanhã (sexta) é uma oportunidade de mostrar a qualidade que têm os jogadores", afirmou o italiano.

Jogo do Brasil: cobrança por qualidade

Ancelotti destacou que a formação tática não é o mais importante, e sim o desempenho coletivo.

"Você pode jogar com quatro, três, cinco, não muda muito. O que importa é jogar um bom futebol", explicou.

Exigências de Ancelotti

O técnico também reforçou a importância de colocar o objetivo coletivo acima das ambições individuais, citando o clima de união no grupo.

"Quero jogadores que pensem em estar no Mundial para vencer e não para serem os melhores do mundo. O ambiente é muito bom e isso é fundamental para atingir o objetivo."

Desde que assumiu a Seleção, Ancelotti soma quatro jogos: duas vitórias, um empate e uma derrota. O Brasil venceu Chile (3 a 0) e Paraguai (1 a 0), empatou com o Equador (0 a 0) e perdeu para a Bolívia (1 a 0).