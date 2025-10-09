Topo

Esporte

Ancelotti quer evolução ofensiva e foco coletivo em jogo do Brasil contra a Coreia

09/10/2025 06h16

Às vésperas do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10), Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva e ressaltou o que espera de evolução da Seleção Brasileira. O treinador elogiou o comportamento defensivo da equipe nas Eliminatórias, mas deixou claro que quer ver mais qualidade ofensiva nesta nova apresentação.

"Gostei muito do jogo defensivo da equipe (nas partidas anteriores). O time foi compacto, unido e intenso. Amanhã (sexta) é uma oportunidade de mostrar a qualidade que têm os jogadores", afirmou o italiano.

Jogo do Brasil: cobrança por qualidade

Ancelotti destacou que a formação tática não é o mais importante, e sim o desempenho coletivo.

"Você pode jogar com quatro, três, cinco, não muda muito. O que importa é jogar um bom futebol", explicou.

Exigências de Ancelotti

O técnico também reforçou a importância de colocar o objetivo coletivo acima das ambições individuais, citando o clima de união no grupo.

"Quero jogadores que pensem em estar no Mundial para vencer e não para serem os melhores do mundo. O ambiente é muito bom e isso é fundamental para atingir o objetivo."

Desde que assumiu a Seleção, Ancelotti soma quatro jogos: duas vitórias, um empate e uma derrota. O Brasil venceu Chile (3 a 0) e Paraguai (1 a 0), empatou com o Equador (0 a 0) e perdeu para a Bolívia (1 a 0).

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Ancelotti quer evolução ofensiva e foco coletivo em jogo do Brasil contra a Coreia

Palmeiras tem dobradinha em casa como trunfo para abrir vantagem no topo do Brasileirão

Veja situação de jogadores em fim de contrato com o Corinthians

Após goleada, Ananias pede foco ao Santos em jogo decisivo no Paulista sub-20

São Paulo deve ter desfalque de convocados em duelo com o Grêmio

Charles Do Bronx discorda do status de zebra contra Mateusz Gamrot no UFC Rio

Seleção vive loucura de fãs e volta a se sentir respeitada na Coreia do Sul

Quem é o zagueiro brasileiro que tem missão de parar Memphis e a Holanda

Flamengo adota estratégia digital para justificar insurgência contra Libra

Crespo aprova ideia de abrir treinos no São Paulo e vai definir os dias

Rio/Niterói vê legado de 2016 como arma para vencer Assunção por Pan 2031