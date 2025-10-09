Ancelotti é o técnico de seleções mais bem pago do mundo; confira ranking completo
Contratado este ano pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o italiano Carlo Ancelotti é o primeiro na lista de técnicos de seleções mais bem pagos do mundo. Segundo o ranking divulgado pelo jornal "La Gazzetta dello Sport", o treinador da Seleção Brasileira recebe cerca de 9,5 milhões (cerca de R$ 59 milhões na cotação atual) por ano.
O segundo nomeado é o alemão Thomas Tuchel. O comandante da equipe da Inglaterra recebe 5,9 milhões (R$ 36,6 milhões), um salto de 3,6 milhões para o primeiro colocado.
A lista segue com Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha, com 4,9 milhões (R$ 30,4 milhões), Fabio Cannavaro recém-contratado pelo Usbequistão, com 4 milhões (R$ 24,8 milhões) e Roberto Martínez de Portugal, com iguais 4 milhões, fechando as cinco primeiras indicações.
Em décimo lugar está o atual campeão do mundo, Lionel Scaloni. O treinador argentino, responsável pela equipe de seu país natal, ganha aproximadamente 2,3 milhões.
VEJA O RANKING COMPLETO COM OS 10 TÉCNICOS DE SELEÇÕES MAIS BEM PAGOS:
Carlo Ancelotti (Brasil) - 9,5 milhões (cerca de R$ 59 milhões)
Thomas Tuchel (Inglaterra) - 5,9 milhões (R$ 36,6 milhões)
Julian Nagelsmann (Alemanha) - 4,9 milhões (R$ 30,4 milhões)
Fabio Cannavaro (Uzbequistão) - 4 milhões (R$ 24,8 milhões)
Roberto Martínez (Portugal) - 4 milhões (R$ 24,8 milhões)
Didier Deschamps (França) - 3,8 milhões (R$ 23,5 milhões)
Marcelo Bielsa (Uruguai) - 3,5 milhões (R$ 21,7 milhões)
Ronald Koeman (Holanda) - 3 milhões (R$ 18,6 milhões)
Gustavo Alfaro (Paraguai) - 2,5 milhões (R$ 15,5 milhões)
Lionel Scaloni (Argentina) - 2,3 milhões (R$ 14,2 milhões)