Ancelotti é o técnico de seleções mais bem pago do mundo; confira ranking completo

Contratado este ano pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o italiano Carlo Ancelotti é o primeiro na lista de técnicos de seleções mais bem pagos do mundo. Segundo o ranking divulgado pelo jornal "La Gazzetta dello Sport", o treinador da Seleção Brasileira recebe cerca de  9,5 milhões (cerca de R$ 59 milhões na cotação atual) por ano.

O segundo nomeado é o alemão Thomas Tuchel. O comandante da equipe da Inglaterra recebe  5,9 milhões (R$ 36,6 milhões), um salto de  3,6 milhões para o primeiro colocado.

A lista segue com Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha, com  4,9 milhões (R$ 30,4 milhões), Fabio Cannavaro recém-contratado pelo Usbequistão, com  4 milhões (R$ 24,8 milhões) e Roberto Martínez de Portugal, com iguais  4 milhões, fechando as cinco primeiras indicações.

Em décimo lugar está o atual campeão do mundo, Lionel Scaloni. O treinador argentino, responsável pela equipe de seu país natal, ganha aproximadamente  2,3 milhões.

VEJA O RANKING COMPLETO COM OS 10 TÉCNICOS DE SELEÇÕES MAIS BEM PAGOS:

Carlo Ancelotti (Brasil) -  9,5 milhões (cerca de R$ 59 milhões)

Thomas Tuchel (Inglaterra) -  5,9 milhões (R$ 36,6 milhões)

Julian Nagelsmann (Alemanha) -  4,9 milhões (R$ 30,4 milhões)

Fabio Cannavaro (Uzbequistão) -  4 milhões (R$ 24,8 milhões)

Roberto Martínez (Portugal) -  4 milhões (R$ 24,8 milhões)

Didier Deschamps (França) -  3,8 milhões (R$ 23,5 milhões)

Marcelo Bielsa (Uruguai) -  3,5 milhões (R$ 21,7 milhões)

Ronald Koeman (Holanda) -  3 milhões (R$ 18,6 milhões)

Gustavo Alfaro (Paraguai) -  2,5 milhões (R$ 15,5 milhões)

Lionel Scaloni (Argentina) -  2,3 milhões (R$ 14,2 milhões)