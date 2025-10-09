Topo

Alemanha x Luxemburgo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

09/10/2025 20h00

A Alemanha duela contra Luxemburgo nesta sexta-feira, pelo grupo A das Eliminatórias Europeias. O confronto será realizado às 15h45 (de Brasília), em Sisheim.

Onde assistir Alemanha x Luxemburgo ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.

Posições na tabela

Alemanha - 3 pontos em 2 jogos - 2º lugar do grupo A

Luxemburgo - 0 ponto em 2 jogos - 4º lugar do grupo A

Prováveis escalações

Alemanha

Baumann, Anton, Koch, Tah e Raum; Kimmich, Goretzka e Wirtz; Gnabry, Adeyemi e Woltemade

Técnico: Julian Nagelsmann

Luxemburgo

Moris; Jans, Mahmutovic, Olesen, Carlson e Bohnert; Sinani, Moreira, Barreiro e Dardari; Muratovic

Técnico: Jeff Strasser

Arbitragem

  • Árbitro: Nenad Minakovic-SER

  • Assistentes: Nikola Borovic-SER e Bosko Bozovic-SER

  • VAR: Momcilo Markovic-SER

