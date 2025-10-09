Alemanha x Luxemburgo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias
A Alemanha duela contra Luxemburgo nesta sexta-feira, pelo grupo A das Eliminatórias Europeias. O confronto será realizado às 15h45 (de Brasília), em Sisheim.
Onde assistir Alemanha x Luxemburgo ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.
Posições na tabela
Alemanha - 3 pontos em 2 jogos - 2º lugar do grupo A
Luxemburgo - 0 ponto em 2 jogos - 4º lugar do grupo A
Prováveis escalações
Alemanha
Baumann, Anton, Koch, Tah e Raum; Kimmich, Goretzka e Wirtz; Gnabry, Adeyemi e Woltemade
Técnico: Julian Nagelsmann
Luxemburgo
Moris; Jans, Mahmutovic, Olesen, Carlson e Bohnert; Sinani, Moreira, Barreiro e Dardari; Muratovic
Técnico: Jeff Strasser
Arbitragem
- Árbitro: Nenad Minakovic-SER
- Assistentes: Nikola Borovic-SER e Bosko Bozovic-SER
- VAR: Momcilo Markovic-SER