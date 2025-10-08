XV de Piracicaba x Primavera: ingressos à venda para a final da Copa Paulista

XV de Piracicaba e Primavera se enfrentam no próximo sábado (11/10), às 18h, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, pelo jogo decisivo da Copa Paulista 2025. Os ingressos já estão disponíveis online, pelo site Total Ticket, e presencialmente nas bilheterias do estádio durante a semana.

As vendas presenciais ocorrem até sexta-feira (10), das 9h às 18h, nos portões 1 e 2 (Rua Silva Jardim). No sábado, os portões 1, 2, 3, 5 e 6 funcionarão das 15h até o intervalo da partida.

A torcida visitante terá acesso pelo portão 4 (Rua Moraes Barros) no mesmo horário. Os portões do estádio serão abertos às 16h30.

Preços dos ingressos:

Cativas (Setores 2 e 3) - R$50 (inteira) / R$25 (meia)

Cadeiras laterais (Setor 1) - R$40 / R$20

Gerais (Setores 5 e 6) - R$30 / R$15

Visitante (Setor 4A) - R$30 / R$15

Sócios Nação XV têm entrada livre ou desconto, conforme o plano, com acesso direto pelas catracas exclusivas. Há meia-entrada para estudantes, professores da rede pública, aposentados, PCDs e beneficiários da Identidade Jovem. Crianças até 14 anos, idosos acima de 60 e PCDs cadastrados têm acesso gratuito (com retirada antecipada de ingresso, sujeito à disponibilidade).