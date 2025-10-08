Topo

Santos: Como Vojvoda pode aproveitar Data Fifa para mexer no time

do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/10/2025 18h06

O técnico Juan Pablo Vojvoda deve usar a Data Fifa para buscar soluções no Santos, disseram Gabriela Brino e Lucas Musetti, na Live do Clube.

As principais mudanças no time que vai enfrentar o Corinthians, na opinião dos os comentaristas, devem acontecer na defesa, já que na última partida, diante do Ceará, a equipe levou três gols.

Brino: Santos voltou melhor depois da última Data Fifa

O Vojvoda está treinando essa situação de três zagueiros — ainda não utilizou em nenhum jogo. Pode ser que venha a acontecer de repente, não necessariamente contra o Corinthians. É na Vila, não sei se faz tanto sentido.

Por mais que tenhamos folga e um sábado, o treino vai existir. E naquela parada que teve recentemente, na primeira data Fifa, necessariamente o Santos voltou muito melhor fisicamente, em questão de compactação, em questão de ideias.
Gabriela Brino

Musetti: Trocas podem desmontar time pouco ajustado

Agora nesses dias, o Vojvoda já faz muitos testes. E o Santos caiu de rendimento, na primeira semana com três jogos. Então, é uma semana em que você tem pouca margem para trocas. E aí você precisa mexer. Qualquer coisinha que você faça diferente num time que não está completamente ajustado, ele desmonta, que foi o caso da [troca] do Rincón no Barreal. Então, para agora, ele vai ter vários testes e várias opções.

Eu acho difícil que ele coloque três zagueiros, a não ser que ele teste e dê muito certo. Mas eu acredito na volta do Luan Peres, porque ele viu que era um problema [a falta dele na defesa], e Alexis e Adonis brigando por uma posição. Não me espantaria se pintasse o Zé Ivaldo [como titular], de verdade, porque Alexis e Adonis foram muito mal.
Lucas Musetti

