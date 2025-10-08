Técnico dos Lakers alfineta repórteres após anúncio de LeBron James: 'Vocês são idiotas'

A expectativa criada nas redes sociais a respeito de uma possível aposentadoria de LeBron James movimentou a internet antes do anúncio do jogador do Los Angeles Lakers - que viria a ser a respeito de nova parceria com uma marca de conhaque. Essa ansiedade, no entanto, não impactou elenco e comissão técnica da franquia, muito menos JJ Reddick, técnico principal da equipe.

"Vocês são idiotas", brincou o treinador em conversa com os repórteres nesta terça-feira. "Todos nós sabíamos que seria um comercial. Claro, eu recebi algumas mensagens, mas a maioria também sabia que provavelmente seria uma propaganda." Antes do início da temporada 2025/2026 da National Basketball Association (NBA), LeBron estendeu seu contrato por mais um ano, no valor de US$ 52,6 milhões (cerca de R$ 290 milhões na cotação atual).

A "Segunda Decisão" foi uma ação promovida pela marca de conhaques Hennessy. Existia a expectativa de que LeBron anunciasse, em vez de uma ação comercial, algo relacionado a seu futuro no basquete. A primeira decisão, que a marca referenciou no vídeo publicado nesta terça-feira, ocorreu em 2010, quando deixou o Cleveland Cavaliers para defender o Miami Heat.

Antes do anúncio oficial da Hennessy, a expectativa de fãs de basquete e torcedores dos Lakers a respeito de uma aposentadoria do astro fez com que os preços dos ingressos da última partida em casa nesta temporada sofresse um aumento exponencial. Até esta terça-feira, o valor das entradas para o duelo com o Utah Jazz, em abril de 2026, poderia chegar a mais de US$ 6 mil - R$ 32 mil, na cotação atual.

"A decisão foi tomada. Saúde ao 23º ano", escreveu Hennessy. Aos 40 anos, LeBron chega para esta temporada nos Lakers com apenas mais um ano restante no contrato. Existe a possibilidade de que, ao final de 2026, decida pela aposentadoria das quadras.

Na última semana, LeBron afirmou que espera uma aposentadoria "mais cedo do que tarde". Ele ainda não entrou em quadra com Los Angeles na pré-temporada. Em vez disso, seu filho, Bronny James, tem ganhado mais minutos sob o comando de JJ Reddick. A temporada da NBA para Los Angeles se inicia em 21 de outubro, em duelo com o Golden State Warriors.