Surfe: Foto icônica de Gabriel Medina entra para acervo do Museu Olímpico

Foto icônica de Gabriel Medina nas Olimpíadas de Paris - Jerome BROUILLET / AFP
Foto icônica de Gabriel Medina nas Olimpíadas de Paris Imagem: Jerome BROUILLET / AFP
do UOL

Guilherme Dorini

Colaboração para o UOL

08/10/2025 15h15

Uma imagem que já circulou mundo afora, com milhões e milhões de visualizações, agora faz parte da história oficial dos Jogos Olímpicos.

O que aconteceu

O fotógrafo francês Jérôme Brouillet doou ao Museu Olímpico, em Lausanne, uma cópia da foto viral de Gabriel Medina capturada durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 — registrando o tricampeão mundial no ar após uma onda em Teahupoo, no Taiti.

Para Brouillet, a doação é mais que simbólica:

Ver uma das minhas fotos se tornar parte da história olímpica… é indescritível Jérôme Brouillet

O Museu, por sua vez, anunciou que acolheu Brouillet numa cerimônia especial, que incluiu uma conversa sobre sua trajetória e o poder de uma imagem que tornou-se um ícone olímpico.

Bastidores do clique

A imagem eterniza o momento em que Medina executa uma saída aérea de uma onda, gesto que virou uma das imagens das Olimpíadas de 2024.

Brouillet chegou a publicar detalhes de como o clique aconteceu:

Naquela manhã, ele pegou a maior onda da competição… tirei oito fotos em sequência, dez quadros por segundo. Essa foi a quarta da série Jérôme Brouillet

Embora tivesse opção de vender versões limitadas da imagem, ele optou por manter uma edição aberta, democratizando o acesso.

Segundo ele, muitos fatores teriam que se alinhar — posição do barco, luz, vento, timing — para que aquele instante fosse capturado.

