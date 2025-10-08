Sob o comando de Diniz, Vasco tem o melhor ataque e a quarta pior defesa do Brasileirão

Em bom momento na temporada, o Vasco se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Fernando Diniz, a equipe carioca tem grandes números ofensivos, mas peca no setor defensivo.

Números extremos

Desde a chegada de Fernando Diniz, o Vasco tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro: 35 gols marcados em 20 jogos.

Por outro lado, o Vasco tem a quarta pior defesa sob o comando de Fernando Diniz: 30 gols sofridos em 20 jogos disputados. A equipe só fica na frente do Vitória (31), Red Bull Bragantino (32) e Fortaleza (36).

O histórico recente de duelos pelo Brasileirão ilustra bem essa estatística. Na rodada passada, o Vasco bateu o Vitória por 4 a 3 e, antes disso, havia sofrido um 3 a 0 contra o Palmeiras.

O Vasco é o time com mais gols marcados desde a estreia de Fernando Diniz! Por outro lado, também é o 4º time que mais sofreu gols no período. ??#FernandoDiniz #Vasco #VascoDaGama #Brasileirao #Futebol #Sofascore pic.twitter.com/4rlULGUnFf ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 7, 2025

G4 no returno

O grande desempenho ofensivo, aliado a uma soma de vitórias que não vinham no primeiro turno, marca a fase de recuperação do Vasco. A equipe carioca tem a quarta melhor campanha no returno, ficando atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro.

Caso o Vasco mantivesse esse aproveitamento durante todo o Brasileirão, teria 47 pontos até o momento, ao contrário dos 33 que possui. A pontuação que a equipe poderia ter seria suficiente para colocá-lo dentro do G4, na zona de classificação à Libertadores.

Fernando Diniz após a vitória contra o Vitória.

Atualmente, o Vasco é o 11º colocado do Brasileirão, com 33 pontos conquistados em 27 jogos. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza, no Castelão.