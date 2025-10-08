Topo

Esporte

Sob o comando de Diniz, Vasco tem o melhor ataque e a quarta pior defesa do Brasileirão

08/10/2025 09h04

Em bom momento na temporada, o Vasco se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Fernando Diniz, a equipe carioca tem grandes números ofensivos, mas peca no setor defensivo.

Números extremos

Desde a chegada de Fernando Diniz, o Vasco tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro: 35 gols marcados em 20 jogos.

Por outro lado, o Vasco tem a quarta pior defesa sob o comando de Fernando Diniz: 30 gols sofridos em 20 jogos disputados. A equipe só fica na frente do Vitória (31), Red Bull Bragantino (32) e Fortaleza (36).

O histórico recente de duelos pelo Brasileirão ilustra bem essa estatística. Na rodada passada, o Vasco bateu o Vitória por 4 a 3 e, antes disso, havia sofrido um 3 a 0 contra o Palmeiras.

G4 no returno

O grande desempenho ofensivo, aliado a uma soma de vitórias que não vinham no primeiro turno, marca a fase de recuperação do Vasco. A equipe carioca tem a quarta melhor campanha no returno, ficando atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro.

Caso o Vasco mantivesse esse aproveitamento durante todo o Brasileirão, teria 47 pontos até o momento, ao contrário dos 33 que possui. A pontuação que a equipe poderia ter seria suficiente para colocá-lo dentro do G4, na zona de classificação à Libertadores.

vasco

Fernando Diniz após a vitória contra o Vitória.

Atualmente, o Vasco é o 11º colocado do Brasileirão, com 33 pontos conquistados em 27 jogos. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza, no Castelão.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Protestos em Chicago mudam local de amistoso e Argentina encara Porto Rico na 'casa' de Messi

Jogo do Fluminense hoje: veja o que vale o duelo contra o Mirassol

Bap alfineta Leila e rivais: 'Se o Flamengo jogar sozinho, sobra pouco dinheiro para os outros'

Éder Militão celebra retorno à Seleção após graves lesões e revela que pensou em "parar de jogar bola"

Mbappé recebe carinho de Deschamps em apresentação da França

Sob o comando de Diniz, Vasco tem o melhor ataque e a quarta pior defesa do Brasileirão

John celebra chegada à seleção e não esconde a felicidade: 'Um sonho sendo realizado'

Brasil treina antes de encarar a Coreia do Sul; confira imagens

Militão pensou em abandonar futebol após pesadelo com lesões

Estêvão exalta carinho dos torcedores e se diz 'em casa' no Chelsea

Estêvão aposta em versatilidade por sequência na seleção: 'Aberto a vários tipos de jogos'