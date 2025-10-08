Serna, do Fluminense, lidera o Brasileirão em dribles certos desde o fim do Mundial
Convocado pela seleção colombiana, o atacante Kevin Serna vive um dos melhores momentos da carreira com a camisa do Fluminense. Desde o fim da Copa do Mundo de Clubes, quando ganhou espaço na equipe carioca, Serna se tornou o jogador com mais dribles certos no Campeonato Brasileiro.
Números impressionantes
Em 20 jogos disputados, Serna acertou 50 dribles, com uma média de 2,5 dribles por jogo. O colombiano lidera o ranking com larga vantagem sobre o segundo colocado, o lateral Paulo Henrique, do Vasco e da Seleção Brasileira.
O restante do top-5 é composto por jogadores do setor ofensivo:
- Jhon Jhon (Red Bull Bragantino)
- Tomás Cuello (Atlético-MG)
- Samuel Lino (Flamengo)
Fase positiva do Fluminense
Apesar de Serna ser desfalque no duelo com o Mirassol, em jogo atrasado pela 13ª rodada do Brasileirão, o Fluminense busca manter a boa fase. A equipe comandada por Zubeldía está invicta há quatro jogos, com três vitórias e um empate.
Atualmente, o Tricolor ocupa a sétima posição do torneio, com 38 pontos ? cinco atrás do Mirassol, sexto colocado e primeiro time no G6, zona de classificação para a Libertadores.
Próximo compromisso
O Fluminense visita o Mirassol nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em confronto adiado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.