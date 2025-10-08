Sean Strickland aponta Alex Poatan como 'o cara' para vencer Jon Jones no UFC

Depois de recuperar o cinturão até 93 kg no último sábado (4), ao nocautear Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 320, Alex Pereira deixou claro que, se depender dele, seu próximo compromisso será uma superluta contra Jon Jones, ex-campeão das divisões meio-pesado (93 kg) e peso-pesado do Ultimate e dono de um cartel praticamente irretocável no MMA, com apenas uma derrota na carreira, por desqualificação. E, na opinião de um ex-campeão da liga, este confronto pode ser bom para 'Poatan'.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Sean Strickland apontou Alex Poatan como 'o cara' para vencer Jon Jones. O americano, ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC, fala com conhecimento de causa, já que, além de antigo rival do brasileiro, também se tornou eventual parceiro de treinos do striker paulista.

"Se existe alguém para vencer Jon Jones, é Alex (Poatan). Mas Jon Jones, aquele cara sabe lutar wrestling. Aquele nível de atleticismo preto. Aquele cara sabe lutar wrestling. A parada sobre Alex é que ele é muito difícil de ser derrubado. Ele é um filho da mãe difícil de ser derrubado. Se você quer ter algum sucesso com ele, é melhor ele estar cansado, porque naturalmente ele tem uma base defensiva", afirmou Strickland.

Soco da morte

Mesmo diante de um lutador considerado por muitos como o 'GOAT' (maior de todos os tempos) do MMA, Strickland vê um caminho claro para a vitória de Poatan. Na visão do americano, o poder de nocaute do brasileiro pode fazer a diferença em um potencial duelo contra 'Bones'.

"O cara tem o soco da morte. Ankalaev, ele veio treinar conosco (na Xtreme Couture). Ele é muito bom. Alex apenas tem essa coisa que aparece uma vez na vida, tipo Chuck Liddell tinha. Existem alguns caras que têm esse soco da morte, e Alex é um deles", concluiu.

Poatan vs Jones na Casa Branca?

Logo após se sagrar campeão meio-pesado do UFC pela segunda vez, Alex Pereira expressou interesse em medir forças com Jon Jones na edição especial prevista para acontecer em junho de 2026, na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos. Caso o pedido seja aceito pela alta cúpula da organização, uma superluta entre Poatan e Bones, provavelmente, lideraria o card comemorativo.

