São Paulo pode ter volta de dupla de peso ao time titular contra o Grêmio

O São Paulo vive a expectativa de contar com Lucas e Oscar no time titular contra o Grêmio, no dia 16 de outubro, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

A dupla de peso do elenco tricolor não vem atuando há tempo. Lucas e Oscar só jogaram juntos ao longo do Campeonato Paulista. Depois disso, quando um estava em campo o outro se recuperava de algum problema físico.

Lucas e Oscar jogaram juntos em 11 oportunidades na atual temporada. São seis vitórias, três empates e apenas duas derrotas do São Paulo com a dupla em campo, um aproveitamento de 63,63%.

Com passagens por Seleção Brasileira, Lucas e Oscar eram as duas grandes referências do São Paulo para a disputa da Libertadores, mas o tiro saiu pela culatra. Sem tê-los à disposição no momento mais decisivo do torneio, o técnico Hernán Crespo agora aguarda ansiosamente para escalá-los nesta reta final da temporada.

Apesar de já não ter chances de título em 2025, o São Paulo ainda tem pelo que brigar nesse último trimestre. O principal objetivo do clube é garantir uma vaga, de preferência direta, na fase de grupos da próxima edição da Libertadores.

Para isso, Lucas e Oscar serão fundamentais, caso reúnam condições de jogo, é claro. Saudável, a dupla pode elevar o São Paulo a um novo patamar. A qualidade de ambos os jogadores é inquestionável. Resta saber se eles, enfim, estarão aptos a começarem como titulares contra o Grêmio.