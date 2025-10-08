São Paulo ouve áudios do VAR não divulgados e questiona postura de Ramon Abatti Abel

A diretoria do São Paulo, enfim, pôde ouvir os áudios do VAR no clássico contra o Palmeiras e que até agora não foram divulgados pela CBF. Em uma reunião na entidade, Rui Costa, executivo de futebol do Tricolor, teve acesso ao conteúdo que evidenciou uma postura bastante incisiva do árbitro de campo Ramon Abatti Abel.

No suposto pênalti de Allan em Gonzalo Tapia, o árbitro de vídeo, Ilbert Estevam da Silva, até chega a analisar o polêmico de lance, mas Ramon Abatti Abel fez questão de "cortar" o seu assistente, fazendo prevalecer a decisão do campo.

O mesmo aconteceu na jogada em que Marcos Antônio é atingido por Andreas Pereira. Ramon Abatti Abel, de forma incisiva, se comunica com o árbitro de vídeo para que sua decisão de campo não seja questionada.

A diretoria do São Paulo crê que a postura de Ramon Abatti Abel influenciou na atuação quase que inexistente do VAR em lances polêmicos ao longo do clássico.

Os árbitros envolvidos na partida foram afastados pela Comissão Nacional de Arbitragem para uma reciclagem com o intuito de melhorar a interpretação em lances polêmicos como os do Choque-Rei.

O São Paulo ainda não "jogou a toalha" em relação à divulgação dos áudios do VAR para o público geral. A CBF, entretanto, busca autorização da FIFA para que isso aconteça, uma vez que o protocolo não prevê a disponibilização do conteúdo em lances em que o árbitro de campo não foi à cabine para revisão.