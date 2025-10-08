Topo

São Paulo convence CBF na insistência; Fifa não dá prazo para resposta

Julio Casares, presidente do São Paulo Imagem: BRUNO ESCOLASTICO/ESTADÃO CONTEÚDO
Igor Siqueira e Valentin Furlan
do UOL

Do UOL e colaração para o UOL, no Rio e em São Paulo

08/10/2025 05h30

O São Paulo insistiu e convenceu a CBF a enviar ofício à Fifa pedindo autorização para tornar público o áudio do VAR do Choque-Rei. A entidade máxima do futebol não deu prazo para responder.

Insistência do São Paulo

A CBF resistiu no início, mas acabou aceitando o pedido da diretoria tricolor. O presidente Julio Casares tem liderado as conversas com a entidade em meio à insatisfação do clube com a arbitragem de Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva na derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, no Morumbis.

O São Paulo aposta na "insistência pela quebra do protocolo" e acredita que a Fifa dará uma resposta nos próximos dias, segundo apurou o UOL, mas a CBF não recebeu uma previsão.

Foi Casares quem ligou para o presidente da CBF, Samir Xaud, e para o coordenador-geral da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Cintra, logo depois do apito final. Nessas conversas, o mandatário tricolor já ouviu da entidade a admissão de erros cometidos.

O diretor executivo Rui Costa representou o São Paulo em uma reunião virtual com a CBF na segunda-feira, na qual teve acesso aos áudios do VAR. No lance mais reclamado por são-paulinos, o pênalti de Allan em Gonzalo Tapia, a arbitragem entendeu que o palmeirense "escorregou".

A CBF pediu autorização à Fifa pois o protocolo prevê divulgação dos áudios do VAR apenas em casos em que o árbitro é chamado ao monitor. Em nenhum dos lances de reclamação do Tricolor houve intervenção do árbitro de vídeo.

